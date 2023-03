Eine der entspanntesten Aktivitäten in Videospielen ist das Angeln: Stardew Valley und Animal Crossing haben gezeigt, wie meditativ (oder schwierig) das Fangen von Fischen sein kann. Ein Angelspiel kann demnach nur entspannt sein, oder? Falsch. Denn Dredge ist da und zeigt euch den Horror, der aus dem Meer kommt.

Videospielkultur Facts

Dredge mixt Lovecraft-Horror mit entspanntem Angeln auf hoher See sowie einem einfachen Management-System, über das ihr euer Boot nach und nach upgradet. Der obskure Genre-Mix funktioniert in der kostenlosen Demo überraschend gut. Falls ihr also ein paar freie Minuten habt, warum dann nicht einfach ausprobieren?

Schaut in den Trailer zu Dredge für einen ersten Einblick:

Dredge: Nintendo Switch Trailer

Dredge verzweigt kosmischen Horror mit entspanntem Angeln

In Dredge spielt ihr den Kapitän eines Fischdampfers, der sein Brot mit dem Fischfang in einer Inselgruppe verdient. Allerdings gibt es ein Problem: Nachts ziehen dunkle Nebelschwaden auf und seltsame Lichter erscheinen in der Ferne. Euer Kapitän wird panisch, wenn ihr zu lange draußen bleibt. Und manchmal fangt ihr gar seltsame Fische, die besonderen Wert für den einen oder anderen Fischhändler haben.

Während ihr über Quests Geld verdient und euer Schiff nach und nach besser ausrüstet, deutet die Story des Spiels auf das Geheimnis der seltsamen Kreaturen im Meer hin. Und was haben die Inselbewohner damit zu tun?

In der Demo werdet ihr natürlich nicht direkt die gesamte Story spielen, aber schon hier zeigt Dredge, dass es entspannt, spaßig und gruselig gleichzeitig sein kann. Falls ihr Farming mögt – hier das „Farming“ von Fischen – sowie gern düstere Geheimnisse erkundet, sollte Dredge genau in euer Beuteschema passen. Zudem ist die comichafte Grafik im Spiel auch nicht zu verachten.

Dredge erscheint nicht nur auf der Switch, sondern auch auf Steam sowie für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series. Allerdings könnt ihr die kostenlose Demo nur auf der Nintendo Switch ausprobieren. Der Release ist für den 30. März 2023 geplant.