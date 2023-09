Kostenlos auf Steam: Gefeierte Koop-Reihe verschenkt Nachfolger sofort zum Release

Auf Steam könnt ihr jetzt den neuen Teil einer gefeierten Koop-Reihe kostenlos abgreifen – und das gleich zum Release. Das frische Abenteuer kann die PC-Spieler sofort überzeugen und glänzt genau wie die Vorgänger mit einer hervorragenden Wertung. Wenn ihr das Geschenk selbst einsacken wollt, müsst ihr allerdings schnell zugreifen.

Für Koop-Freunde hat Steam aktuell einige Freuden zu bieten. Nicht nur könnt ihr gerade das Spiel des Jahres 2021 zum Schnäppchen-Preis absahnen, jetzt schmeißen die Entwickler einer hochgelobten Koop-Reihe auch noch eine Runde Gratis-Exemplare ihres brandneuen Abenteuers raus.

Holt euch ein fantastisches Steam-Geschenk

Die Serie We Were Here umfasst einige, in sich abgeschlossene Abenteuer, in denen ihr als Team einer kniffligen Situation entkommen müsst, indem ihr euch durch jede Menge Herausforderungen rätselt und navigiert.

Die verschiedenen Teile genießen einen hervorragenden Ruf auf Steam und sind große Lieblinge der PC-Spieler. Jetzt haben die Entwickler von Total Mayhem Games überraschend ein neues Abenteuer mit dem Namen „We Were Here Expeditions: The FriendShip“ auf die Valve-Plattform geworfen. Und noch besser: Sie bieten es zeitgleich mit dem Release komplett kostenlos an.

Allerdings ist dieses Angebot zeitlich begrenzt. Ihr könnt euch das Spielegeschenk nur bis zum 13. Oktober 2023 sichern. Habt ihr es einmal beansprucht, gehört es aber für immer euch. Hier geht's zur Steam-Shopseite:

We Were Here Expeditions: The FriendShip Total Mayhem Games

Ihr könnt euch das Spiel übrigens auch auf der PlayStation kostenlos schnappen. Bei Xbox gibt es dagegen einen zehnstündigen Testzugang. Einen Trailer kriegt ihr hier zu sehen:

We Were Here Expeditions: The FriendShip – Trailer

Das erwartet euch in We Were Here Expeditions: The FriendShip

In den Abenteuern der Reihe ist Teamarbeit das A und O. Ihr könnt das Spiel nur im Online-Koop mit einem Freund oder einer Freundin bezwingen. Dafür müsst ihr auf jeden Fall über ein Mikrofon und eine Internetverbindung verfügen.

Ersteres ist nötig, da Kommunikation im Spiel am Wichtigsten ist. Arbeitet zusammen, gebt euch Anweisungen per Walkie-Talkies und löst so gemeinsam die asymmetrischen Rätsel.

Ihr befindet euch im neuesten Ableger auf einer geheimnisvollen Bootsfahrt in einem verlassenen Vergnügungspark und erlebt dabei eine spannende Reise. Das Spiel ist nur von kurzer Dauer, um neue Erforscher an den Koop-Rätselspaß der Reihe heranzuführen.

Dennoch sind die Spieler sehr begeistert von den mitunter anspruchsvollen Puzzeln und verpassen dem neuen Eintrag auch schon eine starke 90er-Wertung.

Falls ihr nach dem Spielehappen Lust auf mehr Koop-Spaß habt, gibt es das letzte und umfangreichere Abenteuer We Were Here Forever aktuell mit einem Rabatt von 35 Prozent. Das regulär 17,99 Euro kostende Spiel ist damit für 11,69 Euro zu haben:

We Were Here Forever Total Mayhem Games

