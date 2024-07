Kostenlos bei Amazon: Ab dem 22. August sparen Prime-Kunden 4 Euro

Wer bei Amazon ein Prime-Abo hat, der bekommt im August wieder jede Menge Filme und Serien spendiert. Unter den Neuzugängen findet sich auch ein absolutes Pflichtprogramm für Cineasten mit den Ikonen Al Pacino und Robert De Niro in den Hauptrollen. Regulär zahlt man dafür in der Leihe knapp 4 Euro – Prime-Mitglieder zahlen jedoch nichts.

Lange mussten Filmliebhaber warten, doch 1995 war es endlich so weit. Erstmals teilten sich Al Pacino und Robert De Niro in „Heat“ gemeinsam die Leinwand. Zwar spielten beide bereits 21 Jahre zuvor in „Der Pate – Teil II“, doch gemeinsame Szenen gab es da nicht. Möglich machte dies Regisseur, Drehbuchautor und Co-Produzent Michael Mann (Der letzte Mohikaner, Ali). Er brachte die beiden Legenden des Kinos zusammen und das Ergebnis enttäuschte nicht.

Im August bei Amazon Prime Video: „Heat“ von Michael Mann

Wer den hitzigen Krimi aktuell bei Amazon sehen will, der zahlt knapp 4 Euro für die Leihe. Ausgaben, die sich Abonnentinnen und Abonnenten von Amazon Prime sparen können. Ab dem 22. August landet der Film im Programm von Amazon Prime Video und kann dort von Nutzern mit Prime-Abo ohne Mehrpreis gesehen werden – quasi kostenlos (bei Amazon Prime Video sehen).

Heat Ab 22. August 2024 für Prime-Mitglieder ohne Mehrpreis in der Streaming-Flatrate von Amazon Prime Video verfügbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.07.2024 14:53 Uhr

Auf denselben Seiten befinden sich Pacino und De Niro nicht in „Heat“. Der eine ein besessener Detective und der andere ein genialer Dieb. Durch einen Überfall werden beide schicksalhaft miteinander verbunden. Was Michael Mann da inszeniert, kann sich sehen lassen. Fast drei Stunden lässt sich der Filmemacher dafür Zeit. Sitzfleisch ist angebracht, doch Langeweile kommt garantiert nicht auf.

Kleiner Appetithappen:

Heat (1995) – Trailer

Einer der besten Filme aller Zeiten

Mit einer IMDb-Bewertung von 8,3 Punkten zählt „Heat“ nicht nur zum Pflichtprogramm für Freunde des Gangster-Genres, sondern befindet sich auch unter den besten 250 Filmen aller Zeiten – aktuell belegt er Platz 111 (Quelle: IMDb). Ein Urteil, welches sich auch im Votum der professionellen Kritiker bei Rotten Tomatoes wiederfindet. Ganze 83 Prozent fanden den Film überzeugend, bei den Zuschauern sind es gar 94 Prozent.

Zusammenfassend liest sich dies dann so (Zitat, übersetzt): „Obwohl Al Pacino und Robert De Niro nur eine Handvoll Minuten gemeinsam auf dem Bildschirm verbringen, ist Heat ein fesselndes Kriminaldrama, das seinen Stars überzeugende Leistungen abverlangt – und Michael Manns meisterhafte Fähigkeit in diesem Genre bestätigt.“

Kurzum: Ein Film, den ihr gesehen haben solltet. Wenn ihr ein Prime-Abo habt, müsst ihr nicht mehr lange warten und müsst für dieses Vergnügen keinen Cent bezahlen.