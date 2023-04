Normalerweise schauen nur Prime-Mitglieder bei Amazon kostenlos Filme und Serien, allerdings existiert auch eine kostenfreie Alternative – Amazon Freevee. Dort könnt ihr ab sofort eine kultige Komödie mit Stars wie Will Ferrell und Paul Rudd sehen.

Amazon Freevee ist wirklich kostenlos, denn ihm Gegensatz zur Streaming-Flat von Amazon Prime Video muss man kein zahlendes Prime-Mitglied sein. Der verschmerzbare Wermutstropfen: Kleinere Werbeunterbrechungen, die fallen aber meist wesentlich kürzer aus als im deutschen Privatfernsehen.

Gratis bei Amazon: „Anchorman“ ab sofort bei Freevee

Ab sofort könnt ihr bei Amazon Freevee auch eine aberwitzige Komödie sehen, in denen jede Menge Stars Auftritte haben. In „Anchorman – Die Legende von Ron Burgundy“ seht ihr in den Hauptrollen beispielsweise Will Ferrell, Paul Rudd und Steve Carell, die damals 2004 noch am Anfang ihrer Filmkarriere standen (bei Amazon Freevee sehen).

Mit dabei ist zudem Christina Applegate – vielen von euch sicherlich noch als „Kelly Bundy“ in Erinnerung. Und dann gibt es auch noch Gastauftritte unter anderem von Tim Robbins, Vince Vaughn, Ben Stiller und Luke Wilson zu sehen.

Ein Trailer sagt mehr als tausend Worte:

Anchorman – Die Legende von Ron Burgundy (Trailer)

Und worum geht es? Die Inhaltsangabe von Amazon verrät mehr, tut aber eigentlich nichts am Ende zur Sache, denn der Film lebt eher von seiner Situationskomik als vom „Inhalt“: „In den frühen 70ern ist Ron Burgundy als Sprecher der Lokalnachrichten der unumstrittene Star und Gesellschaftslöwe im kalifornischen San Diego. Das Selbstwertgefühl des berufenen Playboys erhält jedoch einen Dämpfer, als ihm von der Senderleitung die karrierebewusste und vor allem erschreckend kompetente Veronica Corningstone als Co-Moderatorin verordnet wird.“

Was sagen die Kritiker?

Lohnt sich der Film? Erfolgreich war er jedenfalls schon mal. Mit einem Budget von 26 Millionen US-Dollar spielte „Anchorman – Die Legende von Ron Burgundy“ weltweit immerhin über 90 Millionen US-Dollar ein und erhielt zehn Jahre später sogar noch eine Fortsetzung (Anchorman – Die Legende kehrt zurück).

Die kam aber nicht ganz so gut an wie das Original, denn das erhält bei der IMDb eine Bewertung von 7,1 Punkte von maximal 10. Die Profis bei Rotten Tomatoes waren etwas kritischer und vergaben „nur“ 66 Prozent. Beim Publikum jedoch kam der Film besser an und streicht 86 Prozent positive Kritiken ein. Ergo: Am besten selber schauen.

Wenn ihr „Anchorman – Die Legende von Ron Burgundy“ übrigens ohne Werbung sehen wollt, könnt ihr dies aktuell bei Paramount+ tun (Probeabo ansehen).

