Kostenlos für Prime-Kunden: Amazon holt sich etwas zurück – ab 23. Juni

Wer sich für ein Prime-Abo bei Amazon entschieden hat, der kann sich bereits in wenigen Tagen über die Rückkehr einer beliebten Film-Trilogie freuen. Der Streaming-Anbieter schnappt sich nämlich alle drei Teil der „Mumie“. Doch lohnen sich auch alle Filme gleichermaßen?

Vor 25 Jahren eroberte ein Abenteuerfilm weltweit die Kinos, jetzt kehrt „Die Mumie“ zurück auf den heimischen Bildschirm. Ab dem 23. Juni könnt ihr bei Amazon Prime Video alle drei Teile der Filmreihe sehen. Wer ein Prime-Abo hat, zahlt nichts extra und genießt die Filme quasi kostenlos. Apropos: Wer noch nie Prime probiert hatte, kann den Amazon-Service auch für 30 Tage kostenlos testen.

Auf Amazon Prime Video: Mumie-Trilogie kehrt endlich zurück

Zum eigentlichen Inhalt wollen und müssen wir vielleicht gar nicht so viel verraten. Nur in aller Kürze: In den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts erwecken zwei Forschungsteams auf der Suche nach einem legendären Schatz einen fürchterlichen Fluch. Die Mumie erwacht zum Leben und der Horror beginnt, so geht es im ersten Teil von 1999 los. Es folgten 2001 und 2008 zwei Fortsetzungen, immerhin spielte der erste Teil fast 500 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein.

Spätestens mit „Die Mumie“ wurde Hauptdarsteller Brendan Fraser endgültig zum gefeierteren Hollywood-Star. Um den wurde es in der Zwischenzeit sehr ruhig, doch dann meldete er sich vor zwei Jahren mit „The Whale“ (bei Amazon ansehen) fulminant auf der Leinwand zurück und gewann auf Anhieb den Oscar und den Golden Globe Award für seine darstellerische Leistung.

So musste 1999 ein Trailer aussehen:

Die Mumie (1999) – Klassik-Trailer

Ganz so erfolgreich war „Die Mumie“ dann aber nicht, wurde jedoch im Jahr 2000 bei den Oscars für den besten Ton nominiert. Immerhin bekam der Film dann noch einen Saturn Award für das beste Make-up und wurde acht weitere Male für den bekannten Filmpreis nominiert.

Diesen Film der Reihe könnt ihr getrost auslassen

Wer auf Abenteuerfilme à la „Indiana Jones“ mit einem gehörigen Schuss Horror steht, der wird an der Film-Trilogie seine Freude haben. Doch wie wurden alle drei Teile von Kritiker und Zuschauern eigentlich bewertet? Werfen wir mal einen Blick bei der IMDb und bei Rotten Tomatoes drauf:

„Die Mumie“ – IMDb: 7,1 Punkte , Rotten Tomatoes: 62 Prozent (Kritiker), 75 Prozent (Zuschauer)

, Rotten Tomatoes: 62 Prozent (Kritiker), 75 Prozent (Zuschauer) „Die Mumie kehrt zurück“ – IMDb: 6,4 Punkte , Rotten Tomatoes: 46 Prozent (Kritiker), 63 Prozent (Zuschauer)

, Rotten Tomatoes: 46 Prozent (Kritiker), 63 Prozent (Zuschauer) „Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers“ – IMDb: 5,2 Punkte, Rotten Tomatoes: 13 Prozent (Kritiker), 30 Prozent (Zuschauer)

Die traurige Wahrheit: Mit jeder Fortsetzung wurde es schlechter, wobei der dritte Teil mehr oder weniger als Totalflop bezeichnet werden muss. Finanziell jedoch lohnten sich alle drei Teile für die Filmemacher, spielten sie doch alle jeweils über 400 Millionen US-Dollar ein, wenngleich der erste Teil auch hier noch immer der erfolgreichste ist.

Unsere Einschätzung: Die ersten beiden Teile lohnen sich noch am ehesten. Der dritte Teil jedoch darf gerne ignoriert werden. Davon selbst überzeugen könnt ihr auch ab dem 23. Juni bei Amazon Prime Video.