Kostenlos für Prime-Kunden: Amazon informiert über Neuzugang für den 21. Juli

Bereits in wenigen Tagen dürfen Abonnentinnen und Abonnenten von Prime sich über einen sehenswerten Neuzugang bei Amazon Prime Video freuen – ein echter Geheimtipp unter den Science-Fiction-Filmen, der bisher auch Prime-Kunden noch Geld kostet. Doch ab dem 21. Juli steht er dann kostenlos zur Verfügung.

Wer aktuell „The Moon“ aus dem Jahr 2023 bei Amazon sehen will, der zahlt mindestens knapp 4 Euro für die Leihe oder muss den Film für knapp 10 Euro kaufen (bei Amazon ansehen). Wer allerdings ein Prime-Abo sein Eigen nennt (30 Tage kostenlos testen), der muss ab dem 21. Juli 2024 nichts mehr zahlen, um das südkoreanische Weltraumüberlebensdrama sehen zu können.

The Moon – ab 21. Juli 2024 bei Amazon Prime Video

Gratis bei Amazon Prime Video: Korea landet auf dem Mond

Dann landet der Film nämlich direkt in den reichhaltigen Fundus von Amazon Prime Video und wird dort die nächsten Monate auch bleiben. Wie lange? Wissen wir nicht, doch meist verbleiben Filme bei Prime gut und gerne ein halbes Jahr.

Im Trailer bekommt ihr etwas mehr zu sehen:



Den Film habt ihr bestimmt im letzten Jahr verpasst, lief er doch meist nur bei ausgesuchten Filmfesten in Europa. Zum Inhalt bemühen wir mal die Synopsis von Amazon, schließlich wollen wir auch nicht zu viel verraten: „Im Jahr 2029 wird das südkoreanische Raumschiff Woori-ho auf dem Weg zum Mond bei einer Sonneneruption beschädigt, wodurch die Kommunikation zur Erde unterbrochen wird. Bei Reparaturarbeiten am Außenmantel kommt es schließlich zu einer verheerenden Explosion. Einziger Überlebender ist Astronaut Seon-woo, der nun mehrere Hunderttausende Kilometer von der Erde entfernt um sein Leben kämpfen muss.“

Klingt sehr verheißungsvoll und wurde letztlich vor allem optisch wunderbar in Szene gesetzt, so konnte „The Moon“ beispielsweise den „Best Technical Award“ der „Blue Dragon Film Awards“ gewinnen. Ebenso ausgezeichnet wurde der Film bei den „Buil Film Awards“. Doch was kann die sonst von Hollywood verwöhnte Presse mit dem Weltraumthriller anfangen?

Ein Missverständnis zwischen Kritikern und Zuschauern

Eine eher durchschnittliche IMDb-Bewertung von 5,9 Punkten macht skeptisch. Die findet dann auch Bestätigung durch das schwache Profi-Votum von nur 33 Prozent bei Rotten Tomatoes. Doch eine echte Enttäuschung ist „The Moon“ letztlich nicht, denn die Kritiker haben die Rechnung ohne die Zuschauer gemacht. Ganze 86 Prozent und damit dann wieder eine überwältigende Mehrheit fanden den Film richtig gut.

Ein klassischer Fall von einem Zuschauer-Hit, mit dem das Feuilleton nichts anzufangen weiß. Insofern solltet ihr euch trauen, bei Amazon Prime Video mal reinzuschauen. Vor allem wer koreanischen Filmen etwas abgewinnen kann, der sollte voll und ganz auf seine Kosten kommen.