Kostenlos für Prime-Kunden: Amazon kündigt Kracher für den 18. Juni an

Wer ein Prime-Abo hat, der darf sich bereits auf einen echten Kracher in wenigen Tagen bei Amazon freuen. Dann landet nämlich eine sehenswerte Tragikomödie mit Tom Cruise in der Hauptrolle bei Amazon Prime Video. Gut möglich, dass ihr „Barry Seal – Only in America“ noch gar nicht kennt. Wir verraten euch, warum sich der Film lohnt.

Tom Cruise und Flugzeuge? Spätestens seit „Top Gun“ und der späten Fortsetzung „Top Gun: Maverick“ steht diese Kombination für Mega-Erfolge an den Kinokassen dieser Welt. Vielleicht hatten die Macher von „Barry Seal – Only in America“ (im Original: „American Made“) diesen Gedanken auch im Kopf, während der Produktion dieser Abenteuer-Tragikomödie.

Anzeige

An den Kinokassen war der Film dann mit knapp 135 Millionen US-Dollar Umsatz und geschätzten Produktionskosten von rund 50 Millionen US-Dollar zwar kein direkter Flop, für ein Werk mit Mega-Star Tom Cruise hingegen alles andere als ein Überflieger.

Gratis für Prime-Kunden: Top-Film mit Tom Cruise ab 18. Juni

Wer „Barry Seal – Only in America“ demnach höchstwahrscheinlich im Jahr 2017 in den Kinos verpasste und bis heute noch gar nicht kennt, der erhält jetzt als Prime-Kunde hierzu Gelegenheit. Ab dem 18. Juni 2024 landet der Film nämlich bei Amazon Prime Video. Wer ein Prime-Abo hat, der zahlt dann nichts mehr extra und kann den Film direkt und quasi kostenlos genießen (bei Amazon Prime Video ansehen).

Anzeige

Im Trailer erhaltet ihr einen ersten Eindruck:

Barry Seal - Only in America - Trailer Deutsch

Gut zu wissen: Der Plot des Films beruht auf wahren Begebenheiten und auch die Rolle des Barry Seal (Tom Cruise) ist keine Erfindung aus Hollywood. Der ehemalige Pilot bei TWA mutiert in den 1980er-Jahren zum geschäftigen Drogenschmuggler und wird später für verdeckte Operationen noch von der CIA angeworben. Das Leben schreibt manchmal einfach die besten Geschichten.

Anzeige

Auf der Leinwand sehen wir neben Tom Cruise auch noch den irischen Schauspieler Domhnall Gleeson, der übernimmt die Rolle des CIA-Agenten Monty Schafer. Gleeson kennt man beispielsweise in seiner Rolle des „General Hux“ aus der letzten Star-Wars-Trilogie.

Kritiker und Zuschauer lieben das Werk

Doch warum lohnt sich der Film denn nun? Die Kritiken lassen an dieser Empfehlung keinen Zweifel. Eine IMDb-Bewertung von 7,1 fällt schon mal in den Bereich „sehenswerter und guter Film“. Noch einen Tick besser ist der Eindruck, den „Barry Seal – Only in America“ bei Rotten Tomatoes hinterlässt.

Von den 270 Profi-Kritikern sind es ganze 85 Prozent, die den Film ein positives Feedback geben. Bei den Zuschauern sind es mit 79 Prozent nicht viel weniger. Zusammengefasst liest sich die Kritik dann so (übersetzt): „Der lockere Umgang von American Made mit seiner realen Geschichte spiegelt die unbekümmerte – und herrlich anzuschauende – Begeisterung wider, die Tom Cruise in der Hauptrolle ausstrahlt.“

Anzeige

Die Geschichte an sich ist schon faszinierend, doch mit Tom Cruise wird daraus ein echter Kracher. Zu sehen ab dem 18. Juni 2024 bei Amazon Prime Video – reinschauen!

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.