Sony zeigt sich spendabel und verschenkt zurzeit ein beliebtes Koop-Spiel, bei dem ihr euch mit einem Freund zusammentun müsst. Besucht am besten noch heute den PS Store und sichert euch das Game für eure PS4 oder PS5.

PlayStation 4 Facts

Holt euch We Were Here für kurze Zeit kostenlos im PS Store

Am 23. Februar erscheint die komplette Trilogie zu We Were Here für PS4 und PS5. Bis zum 22. Februar könnt ihr den ersten Teil der Reihe kostenlos im PS Store herunterladen.

zum Angebot

Wenn ihr euch das Spiel einmal heruntergeladen habt, gehört es für immer euch. Um einen Eindruck von dem spannenden Adventure zu bekommen, könnt ihr euch den Ankündigungstrailer für die PS4 und PS5 anschauen:

Worum geht es in We Were Here?

We Were Here ist die eigenständige erste Episode des Puzzle-Abenteuers und verschlägt euch in eine winterliche Welt und die Gemäuer einer verlassenen Burg. Im Online-Koop schlagt ihr euch mit einem Freund zusammen durch, um einen Ausweg aus der Burg zu finden.

Dafür müsst ihr mithilfe eines Walkie-Talkies genaue Angaben machen, um euren Partner durch die kniffligen Rätsel zu lotsen. Falls ihr es einen Schwierigkeitsgrad höher haben möchtet, könnt ihr dank eines Matchmaking-Systems auch mit einer völlig fremden Person die Flucht aus der heimtückischen Burg meistern.

Das Spiel ist mit seinen knappen zwei Stunden Spielzeit ein nettes Abenteuer für Zwischendurch. Solltet ihr auf der Suche nach weiterem kurzweiligen Zeitvertreib sein, könnt ihr gerne einen Blick in folgende Bilderstrecke werfen:

Besucht am besten noch heute den PS Store und sichert euch We Were Here für immer. Dann schnappt euch einen Freund und bezwingt die knackigen Rätsel des Adventures. Wie findet ihr das Rätsel-Game? Werdet ihr hineinschnuppern? Besucht uns gerne auf unserer Facebook-Seite und berichtet von euren Meinungen in den Kommentaren.