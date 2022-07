Die prozentuale Anzeige der aktuellen Akkuladung beherrscht das iPhone von sich aus. Doch diese App kann noch viel mehr und verrät, was Apple an dieser Stelle nicht direkt preisgibt. Kostet regulär knapp einen Euro, ist gegenwärtig für kurze Zeit aber kostenlos im App Store zu bekommen.

App Store Facts

1 Euro gespart: iPhone- und iPad-App zeigt mehr an als nur die Batterieladung

Die App „Batterieladung“ für iPhone und iPad macht zunächst das, was ihr vermuten würdet: Zeigt einfach die prozentuale Ladung des Akkus an – nicht mehr, nicht weniger. Dies allein wäre aber etwas wenig, oder? Glücklicherweise kann die App noch mehr und zwar Daten für iPhone und iPad anzeigen, die Apple nicht direkt auf den ersten Blick verrät. Dazu gehört:

aktuelle CPU-Auslastung (CPU-Aktivitätsdiagramm)

System-Betriebszeit

RAM-Monitor

Netzwerk-Monitor

Netzwerkauslastung

Die App „Batterieladung“ ist sehr simpel gestaltet. (Bildquelle: Apple App Store)

Wenn ihr also all diese Daten im Blick behalten möchtet, solltet ihr euch die App „Batterieladung“ unbedingt näher anschauen. Normalerweise kostet dies 0,99 Euro. Im Moment zahlt ihr aber keinen einzigen Cent, die App gibt’s für kurze Zeit kostenlos im App Store.

Vor dem Download bitte nochmal den Preis überprüfen, da nicht bekannt ist, wie lange es die App noch kostenlos geben wird:

Batterieladung Kenneth Kao

Was sagen bisherige Nutzer der App?

Doch wie sehr sind eigentlich bisherige Nutzerinnen und Nutzer von der App überzeugt, was taugt „Batterieladung“? Im deutschen App Store gibt’s derzeit 4,4 von 5 maximalen Sternen bei über 30 Bewertungen. Noch deutlicher und positiver das Bild im US-Store. Bei über 600 Bewertungen setzt es 4,7 von 5 Sternen. So heißt es in einer Bewertung:

Einfach ist besser

Damit erhalten Sie einen schnellen und unkomplizierten Überblick über den Batteriestatus. Eine unserer Top-Anwendungen.

Auch diese Apps sind einen Blick wert:

Apps, die auf euer Handy müssen - Android & iOS Abonniere uns

auf YouTube

Unterm Strich: Klein, aber fein, solltet ihr Mal ausprobieren. Voraussetzung dafür ist ein iPhone, iPod oder iPad mit mindestens iOS 10.3 und knapp 10 MB freien Speicherplatz. Ergo: Auch ältere Geräte haben noch was von der informativen App. Dies ist sehr löblich und vorbildlich.