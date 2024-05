Kostenlos surfen mit der Telekom: Großes Datengeschenk nicht nur für Fußballfans

Zum Start der Fußball-Europameisterschaft am 14. Juni 2024 macht die Deutsche Telekom allen Mobilfunkkunden ein besonderes Geschenk: Unbegrenztes Datenvolumen für die gesamte Dauer des Turniers bis zum 14. Juli. Egal ob mit oder ohne Vertrag, ob Neu- oder Bestandskunde – alle können kostenlos im Netz der Telekom surfen.

Deutsche Telekom Facts

Telekom: Unbegrenztes Datenvolumen während der EM

Pünktlich zur Fußball-Europameisterschaft 2024 beschenkt die Deutsche Telekom ihre Mobilfunkkunden: Vom 14. Juni bis zum 14. Juli gilt für alle Nutzer von Mobilfunktarifen des Netzbetreibers unbegrenztes Datenvolumen. So können Fußballfans die Spiele überall live verfolgen, ohne sich um das verbrauchte Datenvolumen sorgen zu müssen – oder die EM einfach links liegen lassen.

Anzeige

Die sonst üblichen Ausnahmen gibt es in diesem Fall nicht. Es spielt also keine Rolle, ob Kunden einen Laufzeitvertrag haben oder einen Prepaid-Tarif nutzen. Auch beim 5G-Jahrestarif der Telekom bleibt das Inklusivvolumen während der Europameisterschaft unangetastet. Bestandskunden profitieren ebenso wie Neukunden von der Gratis-Aktion, solange sie für den Zeitraum ihren gebuchten Tarif bezahlen.

Startschuss für das kostenlose Datenvolumen ist das Eröffnungsspiel in München am 14. Juni. Dort trifft die deutsche Nationalmannschaft um 21 Uhr auf die schottische Auswahl. Das Finale findet dann am 14. Juli im Berliner Olympiastadion statt – ob mit oder ohne deutsche Beteiligung, wird der Turnierverlauf zeigen.

Anzeige

Ihr wollt euren Handyvertrag wechseln? Das solltet ihr beachten:

Neuer Handyvertrag? Diese Fehler vermeiden! Abonniere uns

auf YouTube

Telekom: Alle Spiele auf MagentaTV

Kunden von MagentaTV können im Rahmen der Aktion alle Spiele der Europameisterschaft mobil sehen, ohne sich Gedanken über das verbrauchte Volumen machen zu müssen. Die Plattform überträgt sämtliche 51 Spiele, fünf davon exklusiv. Als Experten und Kommentatoren sind Johannes B. Kerner, Michael Ballack, Tabea Kemme und Shkodran Mustafi mit dabei (Quelle: Telekom).

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.