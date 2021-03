Lange in der Entwicklung, jetzt endlich anspielbar: Square Enix schießwütiges Science-Fiction-RPG kann ab jetzt ohne Portemonnaie-Griffe angespielt werden, und das freut momentan ganz Steam.

Outriders Facts

Outriders könnt ihr euch auch für PS4 und PS5 vorbestellen:

Outriders im PlayStation Store

Womöglich habt ihr den Namen Outriders schon einmal gehört, aber selbst wenn nicht: Die Demo zum kommenden Next-Gen-Koop-Shooter ist völlig kostenlos und kann von euch jetzt oder später – oder wann ihr wollt – angespielt werden. Falls ihr noch mehr Überzeugungsarbeit braucht, linst in den Trailer zu Klassen und Kräften in Outriders:

Darum geht's in Outriders

Ihr findet euch in einem düsteren, gnadenlosen Universum wieder: Auf dem zerstörten Planeten Enoch gibt es nur noch wenige Überlebende, darunter ihr selbst. Ihr und alle anderen konntet über eine Anomalie hinweg besondere Kräfte entwickeln, die euch etwa Feuer bändigen oder Zeit und Raum manipulieren lassen. Euer Ziel ist es, ein geheimnisvolles Signal auf dem Planeten ausfindig zu machen – wofür ihr euch durch etliche Monsterhorden kämpfen und einfach überleben müsst.

Das Spiel soll Rollenspiel mit Koop-Shooter verbinden: Ihr kreiert demnach euren eigenen Charakter, wählt eine Klasse und sammelt im Spiel Items und Waffen, die euch fortwährend stärker werden lassen.

Beim „Gears of War“-Entwickler People Can Fly steht Outriders schon eine Weile in der hauseigenen Garage, jetzt rückt der Release Anfang April 2021 näher – und mit ihm die kostenlose Demo zum Spiel. Falls ihr also nach einem gnadenlosen Shooter sucht, den ihr mit Freunden spielen wollt: Ladet euch die Demo-Version auf Steam herunter. Die ist momentan sogar in die Topseller-Steam-Charts gehopst.

Mit der Outriders-Demo könnt ihr das gesamte erste Kapitel des Shooters durchspielen, welches etwa drei Stunden Gameplay umfassen soll. Dabei wird es möglich sein, in einem Koop-Team aus bis zu drei Spielern anzutreten. Outriders wird voraussichtlich am 1. April 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Google Stadia erscheinen.