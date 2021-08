Im Rahmen der gamescom hat das Studio Strikerz Inc. ein neues Online-Fußballspiel namens UFL vorgestellt. Es ist kostenlos und könnte FIFA ordentlich Konkurrenz machen.

FIFA ist bisher der unbestrittene Platzhirsch der Fußball-Spiele – das möchte Strikerz Inc. mit ULF allerdings ändern und bisher klingt das Projekt tatsächlich vielversprechend.

In UFL sollt ihr nicht nur eure eigenen Fußballvereine erstellen können, ihr könnt außerdem aus mehr als 5.000 lizenzierten Profifußballern wählen, um die Spitze der Online-Liga zu erreichen. Strategisch klingt das schon einmal gut, doch auch für das Auge wird etwas getan. Das Spiel läuft auf der Unreal Engine und soll die neuesten technologischen Möglichkeiten voll ausnutzen.

„Wir sind Fußballfans und passionierte Spieler, die seit Jahren Fußballspiele spielen, und wissen genau, was die Leute von einer Fußballsimulation erwarten. Wir wollen Fußball-Videospiele von Grund auf neu erfinden und Spielern auf der ganzen Welt eine revolutionäre, aufregende und faire Spielerfahrung bieten. Wir können es kaum erwarten, noch mehr über das Spiel zu verraten“, so Eugene Nashilov, CEO von Strikerz Inc.