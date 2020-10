Wer die ersten beiden Teile der „Left 4 Dead“-Reihe schon Hunderte Stunden gespielt hat und Nachschub braucht, der sollte einen Blick auf Steam werfen. Dort gibt es gerade ein geniales Koop-Spiel im gleichen Stil, das ihr zusammen mit euren Freunden für kurze Zeit kostenlos spielen könnt.

Warhammer: Vermintide 2 Facts

Warhammer: Vermintide 2 – Koop-Spiel der Superlative jetzt kostenlos spielen

Auf Steam habt ihr aktuell die Möglichkeit, Warhammer: Vermintide 2 bis zum 01. November 2020 kostenlos zu spielen.

zum Angebot auf Steam

Wer das Spiel danach weiterspielen will, muss es sich kaufen – bis zum Ende des Aktionszeitraums ist das Koop-Spiel zusätzlich um 75 Prozent reduziert. In dieser Zeit bezahlt ihr statt 27,99 Euro nur noch 6,99 Euro. Euer Spielstand, den ihr euch während der kostenlosen Testphase erarbeitet habt, bleibt euch nach dem Kauf erhalten. Ihr könnt also nahtlos da weiterspielen, wo ihr aufgehört habt.

Im Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck von Warhammer: Vermintide 2 machen:

„Left 4 Dead“-Alternative gratis testen: Für wen lohnt sich das Koop-Spiel?

Wie ihr es aus dem Spielreihenklassiker Left 4 Dead kennt, schnetzelt ihr euch auch in Warhammer: Vermintide 2 durch unzählige Gegnerhorden. Doch statt Zombies steht euch eine große Vielfalt an humanoiden Ratten gegenüber. Bis zu 4 Spieler können sich gleichzeitig in die Schlacht stürzen – dabei setzt ihr vorrangig auf den Einsatz von Nahkampfwaffen.

Im Gegensatz zu Left 4 Dead hat die Wahl eures Helden einen Einfluss auf eure Fähigkeiten und eure Waffenauswahl. Insgesamt 5 verschiedenen Charaktere stehen euch zur Auswahl, die ihr über einen Talentbaum individualisieren könnt.

Auf der Suche nach weiteren Koop-Spielen? Keine Sorge, wir haben noch mehr Futter für euch:

Bilderstrecke starten (38 Bilder) Couch-Coop: Die 25+ besten lokalen Multiplayer-Spiele für jede Plattform

Für Spieler mit einer Abneigung gegen Blut und Gewalt ist Warhammer Vermintide 2 nichta. Bei jedem soliden Treffer fliegt nicht nur Blut, sondern auch gerne mal ein Arm oder ein Bein durch die Kante.

zum Angebot auf Steam

Solo-Spieler werden es ebenfalls schwer haben. Seine wahre Stärke entfaltet das Spiel erst mit drei weiteren Freunden, denn Teamwork wird großgeschrieben. Wer sich von der Gruppe trennt oder kopflos nach vorne stürmt, der wird alsbald von der Rattenhorde zerlegt.

Warhammer: Verrmintide 2 kann noch bis zum 01. November 2020 kostenlos gespielt werden. Aktuell ist das Spiel zudem auf 6,99 Euro reduziert.