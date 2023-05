Wer Fan von Quiz-Shows, Action und jede Menge Unterhaltung ist, sollte einen Blick auf die Fortsetzung von „Teammates“ auf Joyn werfen. Das Match der Streamer geht hier in ein neues, spannendes Teamduell mit bekannten und neuen Gesichtern – wir verraten alles, was ihr dazu wissen müsst und wie ihr kostenlos dabei seid.

In der Battle-Show „Teammates“ geht es darum, welches Duo den stärkeren Siegeswillen beweist und die Live-Show am 6. Mai ab 18 Uhr für sich gewinnt. Das exklusive Live-Spektakel auf Joyn findet dabei erneut zusammen mit den beiden Twitch-Stars Trymacs und Amar als Gastgeber statt. Das Highlight: Den Stream verfolgt ihr auf Joyn völlig kostenlos – ohne Abo, ohne Registrierung.

Wer sind die Kandidaten?

Bildquelle: Joyn

Als führender deutscher Twitch-Streamer zu Fortnite sorgt Amar täglich für frischen Content für rund 1,5 Millionen Abonnenten. Trymacs hingegen gilt als absoluter Gaming-Profi und zeigt seinen rund 3.300.000 Abonnenten auf Twitch, wie man erfolgreich spielt.

Bildquelle: Joyn

Als Herausforderer treten die Survival-Experten Otto Karasch, auch bekannt als Otto Bulletproof mit 420.000 Abonnenten auf YouTube, und Starletnova mit 240.000 Abonnenten auf Twitch an und versuchen, die Gastgeber in insgesamt 15 verschiedenen Spielen zu schlagen.

Streamer im Team-Battle live auf Joyn verfolgen

Die Spiele variieren zwischen Geschick, Sportlichkeit und Wissen, in denen die Kandidaten ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen – und auch Zuschauer können im Joyn Live-Stream dabei mitraten und mitfiebern. Zu den Challenges zählen unter anderem:

Guess The Insta! : Die Mates müssen den Instagram-Account von fiktiven Personen erraten.

: Die Mates müssen den Instagram-Account von fiktiven Personen erraten. Knete im Kopf : Ein Spieler aus jedem Team muss innerhalb von fünf Minuten vorgegebene Figuren aus Knete formen, die der Teamkollege erraten muss.

: Ein Spieler aus jedem Team muss innerhalb von fünf Minuten vorgegebene Figuren aus Knete formen, die der Teamkollege erraten muss. Walkout Quiz : Die Mates bekommen ein Thema genannt und müssen es anhand von zwei Tipps erraten.

: Die Mates bekommen ein Thema genannt und müssen es anhand von zwei Tipps erraten. Filmzitate : Berühmte Zitate aus der Filmwelt müssen erraten werden.

: Berühmte Zitate aus der Filmwelt müssen erraten werden. Teammates Test: Die beiden Teamkollegen müssen versuchen, die gleiche Antwort auf gestellte Fragen zu geben.

Das besondere 2-gegen-2-Format bleibt dabei während der ganzen Show erhalten und die Kandidaten müssen als „Teammates“ funktionieren, um das Preisgeld von 30.000 Euro für den guten Zweck zu gewinnen. Das Team, das nach zehn Fragen die meisten richtigen Antworten gibt, gewinnt das Spiel.

„Teammates“ im kostenlosen Live-Stream oder Catch-up sehen

Moderiert wird die Show von Kult-Moderator Steven Gätjen und kommentiert von Holger Pfandt. Der Abend wird voller Spannung, Action und Humor sein während die „Teammates“ in den Spielen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ob Trymacs und Amar gegen ihre Kontrahenten bestehen können und wer am Ende gewinnt, könnt ihr exklusiv auf Joyn entweder live am 6. Mai ab 18 Uhr im kostenlosen Stream verfolgen oder seht danach im „Catch-Up“ die Aufzeichnung sowie weitere Highlight-Clips der Show in der Joyn Mediathek.