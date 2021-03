Dass in jeder Krise auch eine Chance liegt, beweist Huawei: Durch den bröckelnden Smartphone-Absatz sind die Chinesen gezwungen, sich andere Geschäftsfelder zu suchen. Eines davon: Fitness-Tracker. Das neue Huawei Band 6 bietet für 59 Euro eine Ausstattung, die gerade in diesen Zeiten nützlich ist.

Ein kleines Produktfeuerwerk hat Huawei heute gezündet: Neben neuen In-Ear-Kopfhörern und der Huawei Watch Fit Elegant hat der strauchelnde Hersteller per Pressemitteilung auch ein neues Sportarmband vorgestellt: das Huawei Band 6.

Huawei Band 6: Neuer Fitness-Tracker kann Blutsauerstoffgehalt messen

Der als „smarter Helfer für das Handgelenk“ betitelte Fitness-Tracker geht für 59 Euro über die Ladentheke. Dafür bietet Huawei eine Ausstattung, die sich sehen lassen kann und insbesondere in Pandemie-Zeiten einen echten Mehrwert bietet. Denn das Huawei Band 6 kann den Sauerstoffgehalt im Blut messen. Bei Covid-Erkrankten ist ein fallender Blutsauerstoffgehalt ein erstes Zeichen für einen schweren Verlauf. Hier eine frühe Warnung zu erhalten, kann im Ernstfall sogar Leben retten.

Abgesehen von der Blutsauerstoffmessung bietet das Huawei Band 6 Funktionen, die für einen Fitness-Tracker typisch sind. Dazu gehört die Aufzeichnung von 96 sportlichen Aktivitäten, die Überwachung des Schlafverhaltens sowie des Puls und Stresslevels. Bei Frauen ist ein Tracken des Menstruations-Zyklus möglich. Die Anzeige des Wetters und Steuerung der Musikwiedergabe des gekoppelten Smartphones ist beim 18 Gramm schweren Fitness-Tracker ebenfalls möglich. Das OLED-Display des Huawei Band 6 misst 1,47 Zoll (3,7 Zentimeter) in der Diagonale.

Huawei Band 6 ab Ende März für 59 Euro erhältlich

Das Huawei Band 6 wird in den Farben Schwarz, Weiß, Orange und Blau angeboten und soll ab dem 23. März zum Preis von 59 Euro erhältlich sein. Wer nicht so lange warten will oder sich allgemein über das Thema informieren möchte, findet in unserem Themenspezial alles Wissenswerte über Fitness-Tracker.

Hinweis: Artikelbild zeigt die Huawei Watch Fit.