Der Horror-Hit, der bereits seit Wochen die PlayStation-Charts dominiert, wird für Fans nun noch attraktiver: PS-Plus-Mitglieder können das PS4-Meisterwerk The Last of Us 2 aktuell für weniger als 10 Euro abstauben.

The Last Of Us 2 Facts

Mit The Last of Us 2 hat Entwickler Naughty Dog sowohl eine der ambitioniertesten als auch kontroversesten Fortsetzungen der Videospielgeschichte geschaffen. Das Survival-Horror-Spiel ist auch knapp drei Jahre nach seinem Release immer noch in aller Munde und thront seit einer Weile an der Spitze der PlayStation-Charts – die erfolgreiche HBO-Serie und der neue Rabatt von bis zu 76 Prozent dürften den PS4-Blockbuster noch beliebter machen.

The Last of Us 2 im PlayStation-Store stark reduziert

In The Last of Us 2 kehrt ihr als Ellie in die zombieverseuchte Welt des ersten Spiels zurück und folgt einer intensiven Geschichte, die den erbarmungslosen Kreislauf von Gewalt und Rache nachzeichnet. Mit seiner überragenden Grafik, dem herausfordernden Gameplay und der herz- und nervenzerreißenden Handlung hat The Last of Us 2 auf der PS4 neue Standards gesetzt, die auch auf der PS5 zu beeindrucken wissen.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu The Last of Us 2 an:

The Last of Us 2: Launch Trailer

The Last of Us 2 ist derzeit im PlayStation-Store um 38 Prozent im Preis reduziert – und PS-Plus-Abonnenten sparen sogar noch einmal 38 Prozent obendrauf. Mit einem Abo bekommt ihr das Spiel somit bereits für 9,59 Euro. Ohne PS-Plus-Mitgliedschaft bezahlt ihr 24,79 Euro statt 39,99 Euro. Der Rabatt ist noch bis zum 2. März 2023 gültig.

Survival-Horror auf der PS4: Fan-Liebling findet neues Publikum

Die derzeitige Popularität von The Last of Us 2 hat ohne Zweifel mehrere Gründe, die über den satten Rabatt hinausgehen: Neben der herausragenden Qualität der Spiele dürfte auch die kürzlich erschienene PS5-Version des ersten Spiels die Neugier vieler Fans geweckt haben. Ganz besonders dürfte sich Sony aber auch über den Erfolg der brandneuen HBO-Serie freuen. Die intensive Verfilmung kann bislang auf ganzer Linie überzeugen und hat dem Franchise sicher bereits einige neue Fans beschert.

Mit dem Remake von Dead Space könnt ihr auf der PS5 ein weiteres Horror-Highlight zocken – und der DualSense-Controller verbessert euer Spiel-Erlebnis:

