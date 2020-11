Zweite Runde für den Mi Friday von Xiaomi: Die eigene Rabattaktion des chinesischen Herstellers wird fortgesetzt. Die ersten Angebote sind jetzt online und Käufer können eine Menge sparen. GIGA hat die Deals übersichtlich zusammengefasst.

Auch für Xiaomi ist der anstehende Black Friday eine wunderbare Gelegenheit, Käufer mit ordentlichen Rabatten zu locken. Dazu hat der Konzern den „Mi Friday“ ins Leben gerufen – eine augenzwinkernde Antwort auf das große Shopping-Event. „Mehr sparen, mehr bekommen“, heißt es dort. Die Aktion geht vom 16.11 bis 27.11. 2020 und beinhaltet neben klassischen Rabatten auch Gutscheine und Community-Aktionen. Nachdem in dieser Woche unter anderem das Redmi Note 8 Pro in Orange deutlich günstiger angeboten wurde, verrät Xiaomi jetzt auch, was nächste Woche auf dem Programm steht. GIGA fasst die Angebote und Aktionen für euch zusammen.

Xiaomi reduziert Smartphones und Fernseher am Mi Friday

Zu Aktionsgeräten gehören nächste Woche das Xiaomi Mi 10T und Mi 10T Pro. Auch das Poco X3 NFC ist mit von der Partie. Hier soll man sich über „Gewinnspiele und Aktionen“, so Xiaomi, die besten Preise im Xiaomi-Onlinestore sichern können. Zusätzlich soll das Redmi Note 9 Pro, Mi 10T Lite und Poco X3 NFC am Montag, Mittwoch und Freitag als Sonderangebot verkauft werden.

Wer es eher auf einen Xiaomi-Fernseher abgesehen hat, kommt aber auch nicht zu kurz. Am 24. November soll es einen Flash Sale für 24 Stunden geben, in dessen Rahmen der Mi LED TV 4A mit 32 Zoll für 149 Euro statt 199 Euro angeboten wird. Der Mi LED TV 4S mit 43 Zoll wird für 279 Euro statt 369 Euro verkauft und der Mi LED TV 4S mit 55 Zoll geht für 349 Euro statt 499 Euro über die virtuelle Ladentheke.

Bis zu 100 Euro Rabatt mit Gutscheinen von Xiaomi

Darüber hinaus soll es täglich auch noch neue Gutscheine geben, wenn man sich im Onlinestore von Xiaomi einloggt. Je nach Aktionsgerät sind Gutscheine in Höhe von bis zu 100 Euro auf den UVP drin. In der Aktion inbegriffen sind etwa das Mi 10, der Mi LED TV 4S mit 55-Zoll-Bilddiagonale oder der Mi Air Purifier 3H.