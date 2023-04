Das Evil-Dead-Franchise zählt zu den absoluten Kult-Reihen des Horror-Kinos. Nach 10 Jahren Pause kehrt es jetzt endlich mit Evil Dead Rise auf die große Leinwand zurück und übertrifft laut den ersten Kritiken dabei alle bisherigen Filme.

Mit The Evil Dead – in Deutschland als Tanz der Teufel erschienen – landete Sam Raimi 1981 nicht nur den ersten Mega-Erfolg in seiner bemerkenswerten Regie-Karriere, sondern startete nebenbei auch noch eines der beliebtesten Horror-Franchises in Hollywood. In wenigen Tagen kommt der nun mittlerweile fünfte Film der Reihe in die Kinos und Kritiker feiern Evil Dead Rise bereits vor seinem Release am 27. April 2023.

Evil Dead Rise: Neues Highlight für Horror-Fans

Auf Rotten Tomatoes hat Evil Dead Rise aktuell eine fast perfekte Wertung – bei 54 Stimmen kommt der Horror-Film auf 96 Prozent positive Kritiken. Damit übertrifft er die Wertungen aller Vorgängerfilme und muss sich nur den 99 Prozent der grandiosen Horror-Serie Ash vs the Evil Dead geschlagen geben.

Mit der überaus positiven Bewertung kehrt Evil Dead Rise den jüngeren Trend der Filmreihe um – während der erste Evil-Dead-Film 85 Prozent der Kritiker und der zweite 88 Prozent überzeugen konnten, ging es danach nämlich bergab. Der skurrile dritte Film Armee der Finsternis bekam noch von 69 Prozent den Daumen nach oben, während der Reboot Evil Dead von 2013 nur noch 63 Prozent positive Kritiken einsacken konnte. (Quelle: Rotten Tomatoes)

Schaut euch hier den Trailer zu Evil Dead Rise an:

Evil Dead Rise | Trailer deutsch

Evil Dead: Rückkehr von Kult-Reihe ist nichts für schwache Nerven

Wie der Trailer zu Evil Dead Rise anklingen lässt, entfernt sich der neueste Film von den Comedy-Elementen, die vor allem in Tanz der Teufel 2, Armee der Finsternis und Ash vs Evil Dead mal mehr, mal weniger vorhanden waren – stattdessen können sich Horror-Fans auf einen knallharten Schocker freuen, in dem erneut literweise Kunstblut fließen wird und jede Menge unappetitliche Verstümmelungen vorgenommen werden.

Evil Dead zählt zu den besten Horror-Franchises überhaupt – doch eine andere Reihe hat möglicherweise noch mehr zu bieten:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.