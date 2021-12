(Bildquelle: Bermix Studio on Unsplash)

Was ist Bitcoin? Ein Trend, der sinnlos Energie verbrät uns davon abhält, Grafikkarten zu kaufen, oder ein wegweisendes Zahlungsmittel und die Zukunft unseres Finanzsystems? In unserer Themenwoche Krypto beleuchten wir die vielen Facetten dieses faszinierenden Themas.

Bitcoin Facts

Ein Geständnis: Als ich vor einigen Jahren zum ersten Mal von Bitcoin las, fand ich die Idee seltsam. Eine Untergrund-Währung, die man mit Rechenleistung schürft und dazu verwenden kann, im Darknet Drogen zu kaufen. Ernsthaft? Das setzt sich nie durch!

Tja, wäre ich mal nicht so skeptisch gewesen und hätte mir früh Bitcoins besorgt ... dann wäre ich jetzt reich. Aber hinterher ist man ja immer klüger. ¯\_(ツ)_/¯ Bitcoin und andere Blockchain-basierte Währungen sind heute jedenfalls einigermaßen raus aus der Schmuddelecke des Netzes. Die breite Öffentlichkeit diskutiert darüber, mal mehr, mal weniger fundiert, Finanz-Dienstleister lassen jeden mit Krypto-Währungen spekulieren. Mancherorten kann man Bitcoins sogar zum Bezahlen einsetzen – sie es die Pizza im Online-Lieferdienst oder das E-Auto im Online-Vertrieb.

Bilderstrecke starten (10 Bilder) Die 9 krassesten Bitcoin-Geschichten

Bitcoin: Zwischen Verbot und offizieller Währung

Je mehr von diesen Möglichkeiten es gibt, desto legitimer wird Bitcoin als Alternative zu Euro und Dollar. Und doch schwanken die Kurse und auf Blockchains basierende Kryptowährungen bleiben umstritten. Staaten und Bankensysteme reagieren unterschiedlich auf Krypto: Während China Aktivitäten rund ums Schürfen und Handeln von Krypto rigoros verbietet, führt mit El Salvador ein erster souveräner Staat Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel ein.

Zweifelsohne sind Kryptowährungen ein ideologisch umkämpftes Thema: Die Angst der Staaten vor Kontrollverlust prallt auf die Hoffnung, mit einer unabhängigen Quasi-Währung ganze Ökonomien zu stabilisieren und zu globalisieren. Und dann ist da noch der Aspekt Nachhaltigkeit: Das Schürfen von Bitcoin verbraucht mittlerweile mehr Energie als ganze Staaten. Verschwendete Energie oder hat Bitcoin das Potenzial, nachhaltiger zu werden als klassische Währungssysteme?

Themenwoche Kryptowährungen: Alles zu Bitcoin & Co.

In dieser Woche wollen wir uns dem Thema Krypto-Währungen aus verschiedenen Richtungen nähern. Zur Seite steht uns dabei Roman Reher, der mit seinem YouTube-Kanal Blocktrainer über Bitcoin informiert. Roman gilt als eine der Koryphäen zum Thema im deutschsprachigen Raum. Wenn euch das Thema interessiert: Werft einen Blick auf die Blocktrainer-Website und abonniert Romans Kanal auf YouTube. In einem Video-Interview hat er uns drängende Fragen zum Thema beantwortet. Diese werden wir in separaten Artikeln aufgreifen. Aber auch kritische Stimmen kommen bei uns zu Wort. Wir wünschen euch viel Spaß!