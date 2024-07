Kürzlich noch im Kino: Amazon schnappt jetzt zu – für Prime-Kunden kostenlos

Eben erst lief der neueste Spielfilm von Kult-Regisseur Guy Ritchie noch im Kino, da schnappt sich Amazon diese unterhaltsame Action-Spionagekomödie. Wer „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“ sehen will, der muss nicht mehr warten, denn ab heute können Prime-Mitglieder den Film ohne Aufpreis sehen.

In den USA konnte man „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“ seit dem 19. April im Kino sehen, und auch nur dort. Wer auf einen deutschen Kinostart hoffte, wurde allerdings enttäuscht. Amazon nämlich öffnete die gut gefüllte Brieftasche und sicherte sich gleich mal die internationalen Vertriebsrechte. Welch ein Glück für diejenigen, die ein Prime-Abo haben.

Gratis mit Prime-Abo: Amazon schnappt sich aktuellen Guy-Ritchie-Film

Die können nämlich die bizarre Spionagekomödie ab dem heutigen 25. Juli 2024 direkt ohne Extrakosten bei Amazon Prime Video sehen – quasi kostenlos (Amazon Prime Video ansehen). Tipp: Wer noch nie Prime bei Amazon abonniert hatte, kann das Angebot für 30 Tage kostenfrei testen (bei Amazon ansehen).

Doch um was geht es eigentlich in „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“? Im Zweiten Weltkrieg wird auf Geheiß von Winston Churchill eine Spezialeinheit des Geheimdienstes gegründet. Die wird hinter den feindlichen Linien eingesetzt, um Nazi-Deutschland so gut wie möglich schaden zu können. Teil dieser Einheit ist dann auch ein gewisser Ian Fleming. Jawohl, der Ian Fleming – Schriftsteller, James-Bond-Erfinder und selber auch Spion im Dienste seiner Majestät.

Der Film basiert dabei auf dem Sachbuch von Damien Lewis und erzählt tatsächlich wahre Begebenheiten, allerdings alles andere als bierernst inszeniert und sicherlich auch nicht mit dem Anspruch auf absolute Korrektheit. Immerhin ist der bekannte coole Stil von Regisseur Guy Ritchie („Snatch – Schweine und Diamanten“, „Sherlock Holmes“, „The Gentlemen“) deutlich erkennbar.

Mit an Bord des Films sind unter anderem Größen wie Alan Ritchson („Reacher“) und nicht zu vergessen Henry Cavill („Man of Steel“, „The Witcher“). Ja, sogar Til Schweiger ist mit dabei. Nicht allein deswegen müssen wir beim Trailer hier und da unweigerlich an Tarantinos „Inglourious Basterds“ denken.

93 Prozent der Zuschauer geben positives Feedback

Alles in allem gute Voraussetzungen für einen echten Hit. Doch wie beurteilen Kritiker und Zuschauer den Film, lohnt sich „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“? Eine IMDb-Bewertung von 6,9 ist ziemlich solide und deckt sich mit dem Profi-Votum von 69 Prozent bei Rotten Tomatoes.

Die Zuschauer sehen den Film am Ende noch positiver. Ganze 93 Prozent von ihnen fanden den Film richtig gut. In einem Satz (Zitat, übersetzt): „The Ministry of Ungentlemanly Warfare bietet grundsolide, gut gespielte Action mit dem zusätzlichen Bonus einer Geschichte, die auf tatsächlichen Ereignissen beruht.“

Ins Kino müsst ihr dafür nicht, allerdings verschafft euch nur ein Prime-Abo von Amazon Zugang ab dem 25. Juli. Es könnte sich tatsächlich lohnen.

