Lang ist es her: Das fabelhafte Debütalbum „Moon Safari“ von Air mischte 1998 die Welt der Popmusik mit elektronischen Klängen auf. Wir haben uns das Musikvideo zur Single „All I Need“ nochmal angeschaut und sind dabei auf eine rührende Story gestoßen.

Musikvideo „All I need“ von Air: So fühlten sich die späten 90er an

„Jemanden zu lieben, das ist einfach nur Boom! Du möchtest die ganze Zeit nur bei dieser Person sein.“ Ein junges Pärchen spricht über die Liebe, wie sie sich im Skatepark kennenlernten, was es bedeutet, füreinander da zu sein. Eingebettet sind die Interviewaufnahmen in traumhaft-dekorative Bilder aus einer US-amerikanischen Vorstadt: Einfamilienhäuser mit gepflegtem Rasen, Jugendzimmer voller Poster, Skater-Kids in Baggies, Sonnenuntergang.

Die viereinhalb Minuten des „All I need“-Musikvideos wirken mittlerweile wie ein romantischer Rückblick auf eine vergangene Zeit. Keine Smartphones, kein Social Media – die späten 90er waren die letzte Ruhepause vor dem vollkommen vernetzten Zeitalter, in dem wir heute leben. Das französische Duo Air hat zusammen mit Sängerin Beth Hirsch nicht nur einen der besten Songs der Dekade aufgenommen, sondern auch Regisseur Mike Mills ermöglicht, ein Musikvideo für die Ewigkeit zu drehen. Zu finden ist es auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Band.

Das Pärchen heute: Versöhnung nach vielen Jahren

Was aussieht wie eine Dokumentation, war auch tatsächlich eine – denn das Pärchen im Musikvideo war echt und lebte damals in Ventura, Kalifornien. Aber was wurde aus den beiden?

In den Kommentaren bei YouTube sind mehrere Beiträge einer Userin namens Melissa Gibbs zu finden. Sie gibt vor, das Mädchen aus dem Video zu sein – und erzählt, was aus ihr und ihrem damaligen Freund Mark wurde. Ein kurzer Check: Auch auf Instagram ist sie als „Missy Gibbs“ aktiv, nennt dort in ihrer Kurzbio ebenfalls das Video und verlinkt es.

Melissa Gibbs überrascht die Kommentarsektion: Sie ist das Mädchen aus dem Video. (Bildquelle: Screenshot YouTube)

„Es hat wirklich lange gedauert, bis ich mir dieses Video noch einmal ansehen konnte,“ so Gibbs. „Mark war meine erste wahre Liebe und wir haben uns nicht freundschaftlich getrennt. Nach 20 Jahren haben wir uns auf Instagram wiedergetroffen. Ich kann jetzt sagen, dass wir beide glücklich sind, dass wir dieses Video zusammen gedreht haben und dass wir uns immer noch für diesen Moment in unserem Leben lieben.“

Die Beziehung hat also nicht gehalten, aber immerhin gab es – nach Jahrzehnten – eine Art Versöhnung. Melissa Gibbs hat zwischenzeitlich einiges erlebt und dabei eine positive Lebenseinstellung behalten: „Ich lebe immer noch in derselben Stadt. Ich habe eine Kosmetikschule besucht und 2004 meinen eigenen Salon eröffnet. Mit 28 Jahren war ich verheiratet und geschieden. Jetzt bin ich 44 Jahre alt, liebe mich selbst und versuche, das Leben in vollen Zügen zu genießen.“

