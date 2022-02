Im neuen Set Kamigawa: Neon-Dynastie präsentiert sich das Kultspiel Magic: The Gathering erstmals in futuristischer Cyberpunk-Optik. Zusammen mit den „Attack on Titan“-Machern Wit Studio entstand jetzt ein beeindruckender Anime-Trailer, der das neue Set vorstellt.

Bereits seit einigen Jahren bewirbt Wizards of the Coast die wichtigsten Sets des Sammelkartenspiels Magic: The Gathering mit beeindruckenden Render-Trailern. Für Kamigawa: Neon-Dynastie kam dabei aber zum ersten Mal die beliebte Anime-Optik zum Einsatz. Verantwortlich für den 3:36 Minuten Trailer ist das Wit Studio, das vor allem für Attack on Titan bekannt ist.

Im Mittelpunkt der Erzählung stehen der Planeswalker Kaito Shizuki und seine Freundschaft zur Kaiserin von Kamigawa. Obwohl der Trailer im ersten Moment die Hoffnung auf eine Anime-Serie im Magic-Universum macht, ist ein solches Projekt leider nicht geplant. Es handelt sich also nicht um Ausschnitte einer kompletten Serie. Falls euch das Video neugierig gemacht hat, könnt ihr die komplette Geschichte aber dennoch erleben.

Zum einen könnt ihr euch kostenlos den offiziellen Manga herunterladen. Zum anderen könnt ihr die einzelnen Kapitel der Geschichte auf der offiziellen Webseite lesen. Beide Versionen sind aktuell nur auf englisch verfügbar, zumindest die Buchkapitel werden innerhalb der nächsten Wochen aber auch in deutscher Sprache veröffentlicht.

Das Set Kamigawa: Neon-Dynastie selbst könnt ihr ab dem 18. Februar 2022 spielen. Gebt dazu einfach eure Postleitzahl in den offiziellen Wizard Locator ein, um einen Laden in eurer Nähe zu finden, der Magic: The Gathering anbietet. Für alle, die keinen Laden in ihrer Nähe haben, ist das Set aber auch seit dem 11. Februar 2022 kostenlos auf MTG Arena spielbar. Gebt dort im Store den Code MTGNEON ein, um drei Booster gratis zu erhalten.

