Die Corona-Zeit war für die Jugend nicht leicht. Starke Einschränkungen haben dafür gesorgt, dass viele nicht das machen konnten, was sie eigentlich wollten. Jugendliche und junge Erwachsene sind davon stärker betroffen und sollen etwas entlastet werden. Dafür will die Bundesregierung den Kulturpass einführen, der einen Wert von 200 Euro hat.

Kulturpass: 200 Euro, wenn ihr 2023 18 Jahre alt werdet

Wenn ihr zur richtigen Zeit 18 Jahre alt werdet, könntet ihr ordentlich absahnen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Finanzminister Christian Lindner wollen euch nämlich einen Kulturpass schenken, wenn ihr 2023 volljährig werdet. Es handelt sich dabei um ein Pilotprojekt, das 2023 starten und in den nächsten Jahren weiter beibehalten werden soll – so zumindest die Hoffnung. Die 200 Euro sollen laut der aktuellen Planung über eine App verwaltet werden können. Ihr könnt damit Karten fürs Museum oder Kino kaufen. Alternativ auch Bücher oder Platten und so weiter (Quelle: Tagesschau). Vielleicht ist sogar ein Netflix-Abo möglich. Alle Details sind da noch nicht bekannt.

Der deutsche Kulturrat begrüßt die Idee, fordert aber, dass die technische Umsetzung und die Modalitäten, was sich die Volljährigen damit kaufen können, schnell geregelt werden. Sonst werde es bis 2023 damit nichts mehr. Die Kulturbranche gewinnt damit viele potenzielle Kunden und Besucher. Sie war in der Corona-Zeit stark gebeutelt worden. 2023 werden in Deutschland etwa 750.000 Menschen volljährig. Der Kulturetat wurde deswegen schon um 100 Millionen Euro auf 2,4 Milliarden Euro angehoben, um die zusätzliche Ausgabe zu decken.

Diesen Kinofilm könntet ihr euch 2023 anschauen:

John Wick: Kapitel 4 - Trailer Deutsch

Zukünftig könnten auch Jüngere profitieren

Sollte das Pilotprojekt erfolgreich sein, dann können sich die Macher auch eine Ausweitung auf Jüngere zum 15., 16. und 17. Geburtstag vorstellen. In Frankreich ist das Konzept schon aktiv. Dort gibt es sogar 500 Euro und das Geld kann individuell ausgegeben werden. Es wird interessant sein zu sehen, was daraus in Deutschland wird.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.