Kurioses PS4- & PS5-Comeback: 6 Jahre alter Survival-Hit ist wieder in den Charts

Die Bestseller-Liste im PlayStation Store sorgt mal wieder für hochgezogene Augenbrauen. Im Moment verteidigt ein sechs Jahre altes Survival-Spiel den dritten Platz – und liegt damit sogar vor Spielen wie Uncharted und anderen PlayStation-Blockbustern.

ARK: Survival Evolved Facts

Ark: Survival Evolved ist wieder ein PlayStation-Bestseller

Wer denkt, dass Spiele wie Uncharted und God of War die PlayStation-Charts dominieren, hat sich geschnitten. Tatsächlich halten die aktuellen Bestseller einige echte Überraschungen bereit – vor allem auf dem dritten Platz. Denn dort steht aktuell Ark: Survival Evolved, ein Survival-Spiel, das ursprünglich vor sechs Jahren erschien (Quelle: PlayStation Store – sortiert nach „Meistverkauft“).

Dinos zähmen, die riesige Spielwelt erkunden und überleben stehen bei Ark: Survival Evolved klar im Vordergrund:

ark-survival-evolved-announcement-trailer-ps4-42724.mp4

Und wer steht noch weiter vorne in den Bestseller-Charts? Lediglich The Last of Us Part 2 (Platz 2) und No Man’s Sky (Platz 1) können sich noch vor dem Survival-Hit platzieren. Kurz dahinter folgen Crash Team Racing Nitro-Fueled (Platz 4) und Shadow of the Tomb Raider in der Definitive Edition (Platz 5).

Worum geht es in Ark: Survival Evolved?

In Ark: Survival Evolved landet ihr an der Küste einer Insel, die von Dinosauriern und anderen Lebewesen bevölkert wird. Eure Aufgabe ist einfach: Versucht so lange wie möglich zu überleben und die Insel nach und nach zu erkunden.

Wie in jedem Survival-Spiel müsst ihr auch in Ark: Survival Evolved dafür sorgen, dass euch während eurer Erkundungstouren auf der Insel nicht das Essen oder das Wasser ausgeht. Zudem habt ihr die Möglichkeit, Ressourcen zu sammeln und daraus Werkzeuge herstellen oder sogar eine eigene Basis hochziehen.

Aller Anfang ist schwer. Wir geben euch einige Tipps auf den Weg, die dafür sorgen, dass ihr anfangs weniger oft ins Gras beißt:

Wer genug Geduld mitbringt, kann auch Dinosaurier zähmen und sie etwa als Transportmittel oder Arbeitsgerät nutzen. Besonders großen Spaß macht Ark: Survival Evolved aber erst, wenn ihr es zusammen mit euren Freunden spielt.