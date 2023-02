Nach zehn Jahren und zehn Staffeln ist Schluss: Der US-Sender ABC stellt The Goldbergs ein. Das Finale der am längsten laufenden Live-Action-Comedy-Serie wird am 3. Mai zu sehen sein. Wegen gesunkener Einschaltquoten ist das Aus beschlossene Sache.

The Goldbergs: ABC stellt Comedy-Serie ein

Der zu Disney gehörende US-Sender ABC hat bekannt gegeben, The Goldbergs nicht mehr fortzuführen. Die Serie wird mit der aktuellen zehnten Staffel enden, das Finale wird am 3. Mai 2023 ausgestrahlt. The Goldbergs war in den letzten zehn Jahren ein fester Bestandteil von ABC und galt als die Comedy-Konstante des Senders.

Die Einschaltquoten der Serie haben sich in den letzten Jahren immer weiter verschlechtert, weshalb das Aus keine große Überraschung darstellt. Serienschöpfer Adam F. Goldberg ist schon länger nicht mehr beteiligt. Der ehemalige Hauptdarsteller George Segal ist Anfang 2021 verstorben. Zudem verließ Jeff Garlin die Serie, nachdem ein persönliches Fehlverhalten bekannt wurde.

Darstellerin Wendi McLendon-Covey hat sich bereits zum Aus der Serie geäußert. Ihr war es eine Ehre, Teil von The Goldbergs gewesen zu sein. Sie dankt den Autoren und gibt sich „wirklich stolz“ auf das, was mit der Serie erreicht wurde (Quelle. Deadline).

Möglicherweise könnte auch der Erfolg von Abbott Elementary dazu geführt haben, dass bei ABC kein weiterer Comedy-Bedarf mehr besteht. Für Abbott Elementary hat sich der Sender bereits weitere Staffeln gesichert.

The Goldbergs erst später in Deutschland

Obwohl die Live-Action-Comedy-Serie bereits seit 2013 von ABC ausgestrahlt wurde, kam die Serie erst 2016 offiziell nach Deutschland. Die Erstausstrahlung der ersten Staffeln war auf dem Disney Channel zu sehen, weitere gab es dann beim Pay-TV-Sender Universal Channel.

