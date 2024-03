Leak zeigt Spider-Man-Kracher für die PS5 – doch ihr werdet ihn nie spielen können

Spider-Man-Fans müssen jetzt stark sein: Ein geleakter Trailer zeigt, was euch in dem Multiplayer-Spiel Spider-Man: The Great Web erwartet hätte – wenn Sony das vielversprechende PS5-Projekt nicht schon in die Tonne getreten hätte.

2023 gab Sony bekannt, dass ein ganzer Schwall von Live-Service-Projekten in Entwicklung sein solle – Multiplayer-Projekte, die auf der PS5 möglichst langfristig Spieler an sich binden sollten. Darunter befand sich unter anderem auch Spider-Man: The Great Web, ein Spiel von Insomniac, in dem ihr mit Freunden mehrere Spider-Men und -Women hättet steuern können. Leider wurde das Spiel von Sony abgesetzt, doch ein geleakter Trailer zeigt nun, was euch erwartet hätte.

Spider-Man: The Great Web – ein verlorener PS5-Hit

In Insomniacs Spider-Man: The Great Web hättet ihr dem Trailer zufolge mit bis zu vier anderen Spielern zusammen New York vor den Schurken der Sinister Six bewahrt. Dabei hättet ihr euer Heldentum nicht nur auf eine Dimension beschränkt, sondern wärt zwischen verschiedenen Versionen im Multiversum hin und her gesprungen und hättet dabei das beliebte und spektakuläre Gameplay der Singleplayer-Spiele auskosten können.

Dem Trailer nach zu urteilen, scheinen zumindest Aspekte des Spiels bereits weit in der Entwicklung fortgeschritten gewesen zu sein. Yuri Lowenthal, Voice Actor von Peter Parker, liefert die Erzählstimme für den Teaser. (Quelle: Insider-Gaming)

Ihr könnt euch den geleakten Trailer zu Spider-Man: The Great Web bei Reddit ansehen:

Führten Live-Service-Flops zu Umdenken bei Sony?

Ursprünglich hatte PlayStation satte 12 neue Live-Service-Games in Auftrag gegeben – doch diese vollmundige Ankündigung ist dem Unternehmen nach und nach um die Ohren geflogen. Die Reaktion der Community war von Beginn an wenig begeistert, weil Live-Service-Games traditionell wegen ihrer oft bedenklichen Gameplay-Ausrichtung auf Grind und Geldmacherei in der Kritik stehen.

Gleichzeitig sind in der jüngeren Vergangenheit aber auch so manche Live-Service-Games desaströs gefloppt. Genre-Vertreter wie Marvel’s Avengers, Suicide Squad: Kill the Justice League und Skull and Bones haben gezeigt, das auch große Namen vor teurem Scheitern und jeder Menge Schadenfreude nicht gefeit sind. Ob Spider-Man: The Great Web ebenfalls diesen Weg gegangen wäre, lässt sich nun leider nicht mehr sagen. Der Trailer hätte jedenfalls durchaus höhere Erwartungen geweckt.

