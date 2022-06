Lebensgefährliche Verletzungen können bei Benutzung bestimmter Waschmaschinen der Hersteller Siemens, Bosch und Constructa drohen. Bereits 2020 wurde deswegen einen Rückruf gestartet, doch nicht alle Kunden haben sich gemeldet. Besitzer einer Waschmaschine mit der Modellnummer FD 9902 sollten jetzt reagieren.

Waschmaschinen-Rückruf bei Siemens, Bosch und Constructa

Die BSH Hausgeräte GmbH hat ihren Rückruf von bestimmten Waschmaschinen-Modellen erneuert. Seit März 2020, als der Rückruf gestartet wurde, haben sich allem Anschein nach noch nicht alle Käufer beim Produzenten gemeldet. Rund 30 Exemplare sollen sich noch im Umlauf befinden, heißt es. Kunden sollten deshalb erneut überprüfen, ob ihre Waschmaschine nicht doch über die Modellnummer FD 9902 verfügt. Von dem Rückruf sind ausschließlich Modelle betroffen, die im Februar 2019 produziert wurden.

Kunden können die Modellnummer entweder auf der Innenseite der Tür oder auf der Rückseite der Waschmaschine von Siemens, Bosch und Constructa selbst einsehen. Wenn Modellnummer und der Produktionszeitraum übereinstimmen, sollte die Maschine aus Gründen der Sicherheit nicht mehr verwendet werden.

Bei Verwendung der Waschmaschine kann es im schlimmsten Fall zu lebensgefährlichen Verletzungen kommen. Anscheinend ist die Metallverbindung an der Trommel der Maschine zu schwach und kann sich während des Schleudergangs lösen. Interne Qualitätskontrollen hätten ergeben, dass die mechanische Verbindung an der Innentrommel beschädigt sein kann.

Rückruf bei Waschmaschinen: Das sollten Kunden jetzt machen

Betroffene Kunden können sich per Mail an sicherheitsaktion@bshg.com oder telefonisch über 089 35 880 5137 an den Produzenten BSH Hausgeräte GmbH wenden. Alternativ steht ein gesondertes Kontaktformular auf der Webseite von BSH bereit.