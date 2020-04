Bildquelle: Getty Images – Kritchanut

Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus gering zu halten, bleiben viele Menschen zuhause. Beim Einkauf von Lebensmitteln setzt man zudem vermehrt auf Online-Bestellungen – die Folge: Viele Lieferdienste sind gerade vollkommen überlastet. Eine praktische Webseite zeigt euch, bei welchen Märkten ihr noch bestellen könnt – und wann eure Lieferung ankommt.

Foodly: Webseite verrät euch, welcher Anbieter wann eure Lebensmittel liefert

Supermärkte wie REWE oder Edeka bieten bereits seit einiger Zeit auch einen Lieferservice an. Das Prinzip ist einfach: Online klickt man sich seinen Einkauf digital zusammen, bezahlt seine Bestellung und erhält innerhalb kürzester Zeit seine Lebensmittel direkt vor die Haustür geliefert.

Während der Corona-Krise setzen immer mehr Leute auf diese Art des Einkaufs, um das Risiko einer Infizierung zu minimieren. Das sorgt dafür, dass einige Lieferdienste gerade regelrecht am rotieren sind. Schnelle Lieferungen sind unter diesen Umständen fast gar nicht mehr möglich, freie Liefertermine muss man mit der Lupe suchen.

Genau hier kommt der „Online Lebensmittel Checker“ von Foodly ins Spiel. Die Webseite ermöglicht es euch, nach der Eingabe eurer Postleitzahl herauszufinden, welche Märkte überhaupt zu euch nach Hause liefern würden – und viel wichtiger: Wann der nächste garantierte Liefertermin ist. Eine praktische Funktion, die vor allem in dieser Zeit einen großen Mehrwert bietet.

Folgende bekannte Anbieter werden unter anderem von Foodly geprüft:

Gut zu wissen: Die Webseite zeigt euch nicht nur an, welcher Anbieter wann liefern könnte, sondern gibt euch auch einen Überblick darüber, welche Waren man sich liefern lassen kann. Zudem werden Lieferkonditionen wie Gebühren, Mindestbestellwert und Zeitfenster für die Lieferung aufgelistet. Nachdem man sich für einen Anbieter entschieden hat, kann man sich mit einem Klick auf die Webseite des jeweiligen Anbieters weiterleiten lassen.