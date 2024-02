Legendärer Handy-Hersteller ist offiziell Geschichte

Das Ende der Nokia-Handys und -Smartphones hat sich bereits angekündigt und wurde nun offiziell bestätigt. Die legendäre Marke wird vorerst auf keinem neuen Gerät mehr auftauchen. Zumindest so lange nicht, bis sich ein neuer Lizenznehmer findet. Die Nokia-Brand wurde für einige Jahre von HMD lizenziert und könnte nun an einen anderen Hersteller gehen.

Nokia Facts

HMD verabschiedet sich von Nokia

Nachdem Nokia sich vor einigen Jahren vom Handy-Geschäft verabschiedet hatte, ging die Marke zunächst an Microsoft und dann an Human Mobile Devices (HMD). Seitdem sind viele Smartphones und normale Handys unter dem legendären Markennamen erschienen. Zuletzt wurde es aber immer ruhiger um Nokia und das hatte einen guten Grund, wie sich jetzt herausstellt. HMD hat nämlich offiziell mitgeteilt, dass das Nokia-Branding nicht mehr von dem Konzern verwendet wird (Quelle: HMD). Passend dazu wurde ein Video veröffentlicht, in dem erklärt wird, wofür HMD steht:

HMD: Dafür steht Human Mobile Devices

Generell will sich HMD nach der Trennung der Nokia-Brand gar nicht verändern. Es soll nur die eigene Marke Human Mobile Devices im Fokus stehen. Man möchte weiterhin „robuste, unterhaltsame, sichere, schnelle und erschwingliche Handys herstellen, die gleichzeitig das Nachhaltigkeitsversprechen einhalten“. Welche neuen Smartphones und Handys HMD in Zukunft anbieten möchte, ist nicht bekannt. Aktuell werden noch die vorhandenen Nokia-Geräte auf der offiziellen Webseite und den Händlern abverkauft (bei Amazon anschauen).

Anzeige

Nokia 3310 2G Unlocked Mobiltelefon (2,4 Zoll Farbdisplay, 2MP Kamera, Bluetooth, Radio, MP3 Player, Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2024 08:39 Uhr

Support für Nokia-Besitzer bleibt bestehen

HMD wirft den Support für Nokia-Handys und -Smartphones aber nicht direkt über Bord. Alle versprochenen Software-Updates sollen weiterhin ausgerollt werden. Zudem bleibt der Hardwaresupport erhalten, sodass Reparaturen und Reklamationen durchgeführt werden können. Zudem bietet HMD Unterstützung bei der eigenen Reparatur an. Genau das war einer der wichtigsten Bereiche, in dem HMD mit seinen kommenden Geräten weiterhin aktiv sein möchte. Nachhaltigkeit soll einer der Kernpunkte bleiben, sodass ihr euer Gerät auch weiterhin selbst reparieren könnt. Wir werden die Entwicklung von HMD weiter beobachten und sind gespannt, welche neuen Geräte auf den Markt kommen.

Anzeige

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.