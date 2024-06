Legendäres RPG auf der PlayStation: 100 Stunden Spielzeit für 7,49 Euro

RPG-Fans können jetzt ein tolles Spiel für PS4 und PS5 nachholen. Für nur 7,49 Euro bekommt ihr mindestens 100 Stunden Spielzeit. In The Witcher 3: Wild Hunt steckt eine große offene Welt voller spannender Quests.

Dieses PlayStation-Spiel ist ein Muss für RPG-Fans

Wenn ihr The Witcher 3: Wild Hunt noch nicht gespielt habt, dann wird es jetzt allerhöchste Zeit. Das Rollenspiel vom Entwickler CD Projekt Red kostet im PlayStation Store jetzt viel weniger. Gamer mit einer PS4 oder PS5 können jetzt zuschlagen.

The Witcher 3 hat vielen Gamern einen Kultstatus erreicht und das auch nicht ohne Grund. Der (bisher) finale Aufritt von Geralt von Rivia hat alles, was man sich von einem Videospiel wünschen kann. Spaßige wie fordernde Kämpfe, eine packende Hauptgeschichte und zuletzt eine große und vielfältige offene Welt mit zahlreichen Aktivitäten. Die große Stärke von The Witcher 3: Selbst Nebenquests erzählen tolle Storys.

Im PlayStation-Store kostet das Rollenspiel aktuell 7,49 Euro anstelle von 29,99 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 29,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 04. Juli.

Für knapp acht Euro bekommt ihr die Standard-Edition von The Witcher 3: Wild Hunt, die allerdings schon jede Menge Spielzeit liefert. Laut der Website HowLongToBeat benötigt ihr für die Hauptgeschichte und wichtige Nebenquests etwa 103 Stunden. Wenn ihr alles erleben wollt, rechnet die Seite mit 173 Stunden.

The Witcher 3 für die PlayStation: Erweiterungen ebenfalls günstiger

Das reicht euch noch nicht? Im PlayStation-Store könnt ihr euch die beiden großen Erweiterungen schnappen. Die DLCs sind um 65 Prozent reduziert. Hearts of Stone kostet dadurch 3,49 Euro, während für Blood and Wine 6,99 Euro anfallen (im PlayStation-Store ansehen).

Wenn ihr euch PS5-Games auch gerne ins Regal stellt, könnt ihr auf Amazon jetzt zur Complete Edition von The Witcher 3 greifen. Diese enthält das Hauptspiel und beide Erweiterungen:

The Witcher 3: Complete Edition - [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2024 13:59 Uhr

Schaut euch hier den Trailer für the Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition an:

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition | Next-Gen-Update-Trailer

