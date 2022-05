Eines der beliebtesten Features der Xbox-One-Ära wird wohl leider kein großes Comeback auf der Xbox Series X|S mehr feiern. Dabei würden sich zahlreiche Fans über die clevere Bild-in-Bild-Funktion freuen.

Xbox Series X Facts

Die Xbox One hatte rückblickend betrachtet nicht allzu viele herausragende Features. Eine Funktion, die jedoch einen bleibenden Eindruck bei Xbox-Gamern hinterlassen hat, war der Snap-Modus. Dieses Feature erlaubte es Spielern, eine zweite App während des Spielens auf dem Bildschirm offen zu haben und somit zum Beispiel nebenbei Streams verfolgen zu können.

Xbox: Beliebtes Feature kommt wohl nicht zurück

Das Bild-in-Bild-Feature Snap hat auf der Xbox One großen Anklang gefunden. Fans konnten beim Zocken eine zweite App öffnen und darüber beispielsweise bestimmte Fernsehsendungen, Live-Streams oder Sport-Events verfolgen. 2017 wurde das Feature jedoch eingemottet. Als Grund gab Microsoft an, dass durch das Entfernen der Funktion die Rechenleistung der Konsole verbessert werden sollte.

Eden Marie, die als Engineering Lead bei Xbox arbeitet, hat nun die leisen Hoffnungen von Fans auf ein Comeback des Snap-Features begraben. In einem kurzen Tweet gab sie zwar an, dass die Funktion von allen vermisst würde, dass aber leider nicht mit einer Rückkehr zu rechnen sei.

Microsoft arbeitet an neuen Xbox-Funktionen

Während das Snap-Feature vermutlich also nicht mehr auf die Xbox-Konsolen zurückkehren wird, arbeitet Microsoft dafür an einigen anderen interessanten Neuerungen. Zum Beispiel ist vor Kurzem ein Patent aufgetaucht, mit dem Spiele-Discs in digitale Spiele umgewandelt werden könnten – was für insbesondere für Besitzer der Xbox Series S überaus nützlich sein könnte.

Ebenso soll Microsoft an einem neuen Tool für den Home-Bildschirm arbeiten, mit dem Xbox-Besitzer ihre eigenen dynamischen Hintergründe designen und ihre Konsole somit weiter individualisieren könnten.

Xbox Game Pass Ultimate | 3 Monate | Xbox - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2022 14:49 Uhr

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch, in welchen Aspekten Xbox vor der PS5 liegt:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).