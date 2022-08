Wer Zeitschriften am liebsten digital liest, sollte sich das aktuelle Readly-Angebot nicht entgehen lassen. Gerade könnt ihr die App mit Zugriff auf über 5.000 Magazine 2 Monate lang komplett kostenlos testen und bekommt zudem einen 5-Euro-Gutschein für Amazon geschenkt.

Readly Facts

Readly: Zeitschriften-App zum Schnäppchenpreis

Das Leben ist vielfältig. Mal trägt man Schwarz, mal Blau, mal Braun. Und mal wirft man einen Blick in die „Bunte“, mal in die „Selbst ist der Mann“ und mal in die „PC Games Hardware“. Readly ist so etwas wie Spotify oder Netflix für Zeitschriften. Gegen einen monatlichen Obolus erhält man Zugriff auf die Digitalausgaben zahlreicher deutscher und internationaler Magazine – insgesamt sind es über 5.000 Titel. Über Freenet habt ihr jetzt die Möglichkeit, die beliebte Zeitschriften-Flat 2 Monate lang komplett kostenlos zu testen (Angebot bei Freenet anschauen). Darüber hinaus gibt's noch einen 5-Euro-Gutschein für Amazon geschenkt, was diesen Deal zum absoluten No-Brainer macht! Die Aktion läuft allerdings nur bis 31.08.2022.

Readly ist monatlich kündbar. Der Amazon-Gutschein wird ca. 40 Tage nach der Bestellung versandt. Voraussetzung für den Gutscheinversand ist ein innerhalb der ersten 40 Tage nach Bestellung aktiver, ungekündigter Vertrag. Falls ihr Readly nach den 2 Gratis-Monaten nicht weiter in Anspruch nehmen wollt, solltet ihr also frühestens nach 40 Tagen kündigen. Beachtet allerdings, dass ihr das Abo bei Freenet günstiger bekommt als bei Readly direkt.

Das Readly-Angebot von Freenet im Überblick:

2 Monate gratis

Danach 9,99 Euro im Monat (statt 11,99 Euro bei Readly)

5-Euro-Amazon -Gutschein als Prämie

-Gutschein als Prämie Monatlich kündbar , 14 Tage Kündigungsfrist

, 14 Tage Kündigungsfrist unbegrenzter Zugriff mit 5 Profilen gleichzeitig

Hier geht's zum Angebot bei Freenet

Hier geht's zu unserem Test der Readly-App

Was bekommt ihr mit dem Readly-Abo?

Uneingeschränkten Zugriff auf aktuelle Ausgaben und meist auch ältere Ausgaben tausender Zeitschriften. Unter anderem sind diese dabei:

Technik: Chip, PC Welt, Android Welt, iPhone-Bibel, PC Games, PC Games Hardware, GameStar, GamePro, MMore, N-Zone, …

Chip, PC Welt, Android Welt, iPhone-Bibel, PC Games, PC Games Hardware, GameStar, GamePro, MMore, N-Zone, … Lifestyle: Men's Health, Women's Health, Rolling Stone, Foodie, Joy, Jolie, Für Sie, Vegan Magazin, …

Men's Health, Women's Health, Rolling Stone, Foodie, Joy, Jolie, Für Sie, Vegan Magazin, … DIY & Kochen: Selbst ist der Mann, Selbst gemacht, Patchwork & Nähen, Mein Zaubertopf, …

Selbst ist der Mann, Selbst gemacht, Patchwork & Nähen, Mein Zaubertopf, … Sport: Sport Bild, Revier Sport, Power Wrestling, Golf-Magazin, Wanderlust, …

Sport Bild, Revier Sport, Power Wrestling, Golf-Magazin, Wanderlust, … Finanzen: €uro, Börse Online, …

€uro, Börse Online, … Wissenschaft: Spektrum Gehirn&Geist, Bild der Wissenschaft, …

Spektrum Gehirn&Geist, Bild der Wissenschaft, … Politik: Time, The European, Vice, Newsweek, The Atlantic, …

Time, The European, Vice, Newsweek, The Atlantic, … Auto: Auto Bild, Auto Motor Sport, elektro auto mobil, Auto-Zeitung …

readly-unlimited-magazines-on-your-tablet-or-smartphone-hd-89873.mp4

Die Zeitschriften lassen sich sowohl übers Smartphone als auch auf dem Tablet und im Webbrowser am Rechner lesen. Auf Smartphones bieten viele Magazine eine angepasste Sicht für Einzelartikel an. Natürlich könnt ihr gewünschte Zeitschriften in der App auch offline verfügbar machen und unterwegs ohne Internetverbindung lesen.

