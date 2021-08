Ihr habt noch für kurze Zeit die Chance, bei einer besonderen Sale-Aktion von Steam zuzugreifen. In dieser warten über 50 spannende Spiele-Perlen zum Hammer-Preis auf euch. Die Titel sind dabei um bis zu satte 90 Prozent reduziert. Wir haben euch die Highlights herausgepickt und zeigen euch, bei welchen Angeboten ihr ordentlich sparen könnt.

Steam Facts

Steam-Sale: Ab in die Wildnis!

Steam startet ab dem 28. Juli eine besondere Aktion zum Welttag des Naturschutzes und bietet euch damit über 50 einzigartige Spiele zum absoluten Hammer-Preis an. Die Aktion umfasst vor allen Dingen entspannende Spiele, die sich rund um die Natur drehen – ob Aufbausimulation oder malerisches Abenteuer im Tierreich.

Bilderstrecke starten (12 Bilder) 10 Free2Play-Spiele, um die ihr besser einen großen Bogen macht

Bis zum 02. August könnt ihr davon profitieren und ordentlich sparen – viele Titel sind dabei um ganze 90 Prozent reduziert und kosten weniger als zehn Euro. Neben außergewöhnlichen Geheimtipps verstecken sich auch echte Topseller und Blockbuster unter den Aktions-Spielen.

Wir haben uns das Angebot einmal genauer angeschaut und euch eine feine Auswahl an Top-Spielen zusammengestellt:

Einige Aktions-Spiele könnt ihr auch ganz bequem als Demo testen, bevor ihr euch für einen endgültigen Kauf entscheidet. Doch ihr solltet nicht zu lange zögern: Der Steam Sale geht nur noch bis zum 02. August!

Oder setzt euch bald verfügbare Naturspiele auf eure Wunschliste – mit Away: The Survival Series erwartet euch zum Beispiel eure eigene spielbare Dokumentation, in der ihr als Gleitbeutler durch die Lüfte segelt.

Ihr habt Bock auf weitere Indie-Perlen? Dann haben wir in folgender Bilderstrecke besondere Spiele, die ihr auf jeden Fall auschecken solltet:

Was sagt ihr zu dem besonderen Steam Sale? Feiert ihr solche Aktionen? Und welches der erwähnten Spiele wird in eurer Bibliothek landen? Schreibt uns eure Meinungen dazu gerne auf Facebook in den Kommentarbereich.