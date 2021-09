Wer noch schnell Saints Row: The Third Remastered abstauben will, sollte sich lieber beeilen. Epic Games verschenkt die verrückte GTA-Alternative nur noch bis morgen. Wir verraten euch, für wen sich ein Blick auf das Action-Spiel lohnt.

Wöchentlich könnt ihr euch im Epic Games Store Gratis-Games sichern. Diese Woche kommen Plattformer- und Shooter-Fans auf ihre Kosten.

Epic Games hat allerdings eine Überraschung! Anstatt bis morgen warten zu müssen, könnt ihr euch mit Saints Row: The Third Remastered bereits heute ein kostenloses Spiel sichern.

Saints Row: The Third Remastered

Erlebt das Komplettpaket, überarbeitet. Steelport, die ursprüngliche Stadt der Sünde, glänzt mehr denn je. Die Third Street Saints sind auf dem Höhepunkt ihrer Macht und ihr werdet sie anführen. Dies ist eure Stadt. Dies sind eure Regeln.

Euch erwartet also reichlich Action mit zahlreichen Herausforderungen und, wenn gewünscht, auch Koop mit euren Freunden.

Dieses Gratis-Game könnt ihr euch ab sofort bis zum 2. September um 17 Uhr sichern und für immer behalten.

Das aktuelle Gratis-Game

Automachef

Ihr seid leicht perfektionistisch veranlagt und wollt alles, was ihr anfasst, bis zum Maximum optimieren? Dann solltet ihr euch den 26. August lieber rot im Kalender markieren. Ab nächster Woche Donnerstag verschenkt Epic Games nämlich das Puzzel-Spiel Automachef!

Eure Aufgabe ist es mit möglichst geringem Ressourceneinsatz eine vollautomatisierte Küche zu entwerfen und zu programmieren, die den Herausforderungen der einzelnen Level gewachsen ist.

Automachef könnt ihr euch ab dem 26. August 2021 um 17:00 Uhr bis zum 02. September 2021 um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

Epic Games: Das kommende Gratis-Game

Yoku's Island Express

Mit Yoku's Island Express erwartet euch eine wilde Mischung aus Plattformer- und Flipper-Spiel – dazu gibt es außerdem noch eine große Portion Open World. Wie zur Hölle das funktionieren soll? Macht euch am besten einfach selbst ein Bild davon, indem ihr euch den Trailer zu Gemüte führt.

Yoku's Island Express könnt ihr euch zwischen dem 02. und 09. September 2021 kostenlos herunterladen, danach wechselt das Angebot wieder.

Was sagt ihr zur neuen Gratis-Aktion von Epic Games? Seid ihr mit dem Angebot zufrieden? Oder könnt ihr den Spielen so rein gar nichts abgewinnen? Welches Spiel würdet ihr gerne einmal in der Aktion gratis abstauben?