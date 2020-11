Wer regelmäßig bei Lild einkauft, spart bald noch mehr: Im Rahmen einer großzügigen Aktion beschenkt der Discounter seine Kunden. GIGA erklärt, wie man sich die Geschenke sichern kann.

Lidl startet Adventskalender mit 5-Euro-Gutschein an Heiligabend

In wenigen Wochen ist bereits Weihnachten und passend zur bald startenden Adventszeit zieht Lild die Spendierhosen an. Der Discounter startet einen virtuellen Adventskalender und bietet täglich wechselnde Coupons an, berichtet MyDealz vorab. Am 24.12. können Kunden am meisten sparen: An Heiligabend gibt es einen 5-Euro-Gutschein ab einem Einkauf von 35 Euro. Wie sooft bei solchen Aktionen ist eine Barauszahlung aber nicht möglich und auch das gültige Sortiment ist etwas eingeschränkt. Ausgenommen sind beispielsweise Tabakwaren, Zeitschriften oder Telefon- und Gutscheinkarten.

Doch nicht nur an Heiligabend gibt es bei Lidl eine Menge gratis abzustauben. In der gesamten Adventszeit bietet der Aldi-Konkurrent immer wieder Gutscheine und Rabatte an. Am 6.12 (Nikolaus) und 13.12 entfällt etwa der Versand im eigenen Onlineshop ab einem Bestellwert von 59 Euro. Und am 21.12 gibt es 10 Prozent Rabatt auf das DeLuxe- und Favorina-Sortiment. Wer also gern zu den etwas edleren Lidl-Produkten greift oder sich vor den Feiertagen noch mit ordentlich Weihnachssüßigkeiten eindecken möchte, kann hier nochmals sparen.

Wie die Lidl-App funktioniert:

Wie bekommt man die Gutscheine und Rabatte bei Lidl?

Um sich die Gutscheine und Rabatte sichern zu können, muss man die Lidl-Plus-App installieren und sich dort registrieren. Die Anwendung ist sowohl für Android-Smartphones im Google Play Store als auch für das iPhone im App Store erhältlich. Neben den Gutscheinen und Rabatten verschenkt Lidl an einigen Tagen außerdem noch Produkte: Am 5.12 soll es einen Schokoladen-Weihnachtsmann geben, am 8.12 wiederum Duftkerzen und am 19.12 eine Vollmilch-Pralinenmischung – alles nur für Besitzer der Lidl-Plus-App. Der Download lohnt sich also.