Er ist der starke Mann bei Lidl: Christian Hartnägel. Im Interview verrät der Manager, was der Discounter zum 50. Jubiläum plant – und warum Kunden auf einen bequemen Service noch länger warten müssen.

Seit einem halben Jahrhundert prägt Lidl die Discounter-Landschaft in Deutschland. In diesem Jahr feiert Lidl 50. Geburtstag. Zum Jubiläum hat der Aldi-Rivale sich einiges einfallen lassen, so Lidl-Chef Christian Hartnägel.

Lidl-Chef erteilt Lieferservice eine Absage

„In den nächsten 20 Wochen kann man mit sagenhaften Angeboten Geld sparen“, verspricht Hartnägel im Interview mit der Welt. Ein Blick in den aktuellen Prospekt (ab 22. Mai) zeigt, was das heißt. So gibt es zum Beispiel Marken-Kaffeebohnen von Lavazza 40 Prozent günstiger für 8,88 Euro pro Kilo. Oder auch die 1,25-Liter-Flasche Coca Cola, Fanta, Sprite oder Mezzo Mix für 0,79 Euro.

Viele Lidl-Eigenmarken haben außerdem ein neues Design erhalten und erstrahlen im Retro-Look. „70er Edition“, nennt Lidl das.

Untermalt wird der 50. Geburtstag mit einer Werbekampagne, in der Helene Fischer, Barbara Schöneberger sowie Max Giermann auftreten. Die werde „viele Kunden zum Schmunzeln“ bringen, ist sich der Lidl-Chef sicher (Quelle: Welt).

Medienberichten zufolge plant Aldi einen Lieferdienst für Lebensmittel. Davon will Hartnägel aber nichts wissen. Man beobachte die Märkte diesbezüglich zwar genau. Bisher habe man aber kein Liefer-System für den täglichen Einkauf gefunden, der es erlauben würde, keine Kompromisse beim Preis machen zu müssen. „Deswegen gibt es im Moment keine konkreten Pläne, einen Lidl-Lieferdienst einzuführen.“

Lidl verkauft Kofferwaage für 4,99 Euro

Zur beginnenden Urlaubssaison hat Lidl das passende Zubehör im Angebot. Der Discounter verkauft ab kommendem Donnerstag eine Kofferwaage für 4,99 Euro. Die wiegt das Gebäck in 50-Gramm-Schritten ab, sodass es am Gepäckschalter im Flughafen zu keinen bösen Überraschungen kommt.