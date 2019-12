Lidl: E-Scooter mit Straßenzulassung zum günstigen Preis wieder verfügbar

Lidl verkauft einen E-Scooter mit Straßenzulassung in Deutschland zu einem guten Preis. Nachdem der Elektroroller im Rahmen des Black Friday zunächst ausverkauft war, ist er nun wieder zum Kauf verfügbar.

Bildquelle: Lidl

Lidl verkauft E-Scooter mit Zulassung für nur 349 Euro

Originalartikel:

Während viele Hersteller es nicht schaffen, ihre E-Scooter mit Straßenzulassung in Deutschland auf den Markt zu bringen, greift jetzt Lidl in den Markt ein – mit einem Hammerpreis. Für nur 299 Euro, statt 499 Euro, wird der Discounter den E-Scooter „ESA 5000“ vom Hersteller „Doc Green“ in Deutschland verkaufen. Der Verkauf beginnt am 28. November 2019:

Doch was bekommt man für „nur“ 299 Euro? Tatsächlich einen ziemlich guten E-Scooter, der dem beliebten Xiaomi M365 ähnlich sieht. Die PR von Xiaomi hat GIGA gegenüber aber erklärt, dass Xiaomi nichts mit dem E-Scooter zu tun hat.

Für Deutschland wurden dem Tretroller ein Fahrradlicht, eine Klingel und Halterung für das Kennzeichen spendiert. Damit ist es fit für den Straßenverkehr.

Die wichtigsten Details zum Lidl-E-Scooter:

350-Watt-Motor

Li-Ionen-Akku (36 Volt/7,2 Ah)

Belastung: Maximal 100 kg

Geschwindigkeit: 20 km/h

Seitenständer, Klingel, Kennzeichenhalter, Reflektoren

Pannensichere 8,5-Zoll-Luftkammerreifen

Scheibenbremse hinten, elektronische Bremse vorn

Klappbar

Reichweite bis zu 22 km

Gewicht: vermutlich um die 13 kg

Es ist aktuell nicht bekannt, ob man den E-Scooter nur vor Ort in den Filialen oder auch online wird kaufen können. Bei dem Preis dürfte man von einem riesigen Interesse ausgehen. Nicht vergessen: Um den E-Scooter in Deutschland legal fahren zu dürfen, braucht ihr noch ein Kennzeichen. Das bekommt ihr mittlerweile bei fast jeder Versicherung.

Weitere Tipps zum Thema E-Scooter haben wir im nachfolgenden Video für euch zusammengefasst:

Aldi soll auch einen E-Scooter auf den Markt bringen

Nicht nur Lidl wird in Kürze mit dem Verkauf eines E-Scooters starten, sondern wohl auch Aldi – das berichtet zumindest der E-Scooter-Blog. Unter dem Namen „eScooter STREET one“ soll der elektrisierte Tretroller zu einem attraktiven Preis verkauft werden. Angeblich für unter 250 Euro, dafür aber mit einer deutlich geringeren Reichweite. Details dazu sind aber nur sehr spekulativ. Klar ist aber, dass die Discounter den E-Scooter-Markt so richtig ins Rollen bringen könnten. Wäre das etwas für euch?