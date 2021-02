Erst vor wenigen Tagen hat Aldi Talk seinen Prepaid-Tarif attraktiver gemacht und den Kunden ohne Aufpreis mehr LTE-Datenvolumen geschenkt. Wie zu erwarten war, wird Lidl bald folgen. Dort gibt es aber einen großen Vorteil.

Lidl erhöht wie Aldi das Datenvolumen im Prepaid-Tarif

Als Aldi vor wenigen Tagen den eigenen Prepaid-Tarif aufgestockt hat, haben wir schon gesagt, dass die Konkurrenz zeitnah folgen wird. Genau das will Lidl machen. Zum 25. Februar wird der Prepaid-Tarif nämlich ordentlich nachgebessert. Es soll exakt die gleichen Zuschüsse für Kunden geben, die auch Aldi schon verbessert hat. Das bedeutet, dass der Tarif für 7,99 Euro nicht angetastet wird und bei 3 GB LTE-Datenvolumen bleibt. Die Tarife für 12,99 Euro und 17,99 Euro bekommen aber ein ordentliches Upgrade. Dort steigt das Datenvolumen von 5 auf 6 GB und von 7 auf 12 GB. Lidl zieht damit gleich und will Aldi so ausstechen.

Während Aldi Talk nämlich auf das o2-Netz setzt, das in Deutschland in Netztest meist auf dem dritten Platz landet, arbeitet Lidl Connect im Netz von Vodafone, das meist auf dem zweiten Platz zu finden ist. Die Geschwindigkeit ist mit maximal 25 Mbit/s zwar gleich, je nach Region kann aber das eine oder andere Netz die bessere Abdeckung bieten. Bei wem weder o2 noch Vodafone gut funktioniert, der oder die wird sich noch etwas gedulden müssen. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit werden auch die Anbieter im Telekom-Netz – beispielsweise Rewe – bald folgen und ihr Datenvolumen an die Tarife von Aldi und Lidl anpassen. Das ist in den letzten Jahren schon passiert und wird sich wiederholen, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Aldi Talk diktiert den Markt

Bisher war Aldi Talk die treibende Kraft, wenn es um Änderungen auf dem Prepaid-Markt geht. Der Discounter passt seine Tarife zum Vorteil der Kunden immer zuerst an und die anderen müssen dann reagieren. So mischt Aldi den Markt in regelmäßigen Abständen etwas auf. Das Upgrade gibt es sowohl für Bestandskunden wie auch Neukunden.