Mit der Lidl-Plus-App könnt ihr Woche für Woche Geld sparen und an spannenden Aktionen teilnehmen. In Kooperation mit Ryd hat Lidl nun eine ganz besondere Sparmöglichkeit geschaffen. Damit könnt ihr beim Tanken und Einkaufen sparen.

Lidl Plus Facts

Lidl Plus: Über die App zahlen und sparen

Immer mehr Tankstellen ermöglichen es euch, direkt am Smartphone zu bezahlen und nicht mehr an den Schalter gehen zu müssen. Ryd ist genau so ein Anbieter. In Kooperation mit Lidl möchte das Unternehmen die Vorteile aufzeigen und euch beim Sparen helfen. Deswegen läuft bis zum 24. Juli 2022 eine besondere Aktion. Wenn ihr beim Tanken mit der Ryd-App bezahlt, dann erhaltet ihr nicht nur einen 5-Euro-Gutschein zum Tanken, sondern auch einen 5-Euro-Gutschein zum Einkaufen bei Lidl.

Um an der Lidl-Aktion teilzunehmen, müsst ihr wie folgt vorgehen:

Lidl-Plus-App öffnen, Ryd-Aktion suchen, auf „Jetzt Sparen“ gehen und anmelden Ryd-App herunterladen Bis zum 24. Juli 2022 mindestens 32 Liter tanken und mit der Ryd-App bezahlen

Alle Neukunden der Ryd-App bekommen danach am 1. August 2022 einen 5-Euro-Gutschein in der App aktiviert. Die ersten 2.000 Neukunden der Ryd-App bekommen zusätzlich einen 5-Euro-Gutschein zum Einkaufen bei Lidl. Der Gutschein wird euch per Mail geschickt. Wenn ihr also schnell genug seid, könnt ihr nur für das Tanken und Bezahlen über die App 10 Euro sparen.

Was ihr über die Lidl-Plus-App wissen müsst:

Lidl Plus erklärt: So funktioniert die App

Was taugt die Ryd-App?

Ich hab die Ryd-App testweise installiert, um zu schauen, ob überhaupt eine Tankstelle hier in unserer Kleinstadt unterstützt wird. Erfreulicherweise werden sogar zwei der günstigsten Tankstellen der Stadt unterstützt. Große Betreiber wie Jet oder Aral sind nicht dabei, sind aber meist eh etwas teurer. Hier werden beispielsweise Q1 und HEM unterstützt. Wenn ich jetzt noch tanke, dann sowieso dort, denn die Preise sind meist einige Cent geringer. Praktischerweise werden sogar die aktuellen Benzinpreise angezeigt. So seht ihr gleich, wie teuer der Kraftstoff gerade ist. Der erste Eindruck der App ist also solide. Bezahlt habe ich darüber aber noch nicht.