In diesen Teuer-Zeiten kämpfen Verbraucher um jeden Euro. Umso erfreulicher, wenn einem ein großer Discounter unter die Arme greift: Lidl. Der Aldi-Konkurrent hat eine verrückte Aktion ins Leben gerufen, bei der Lidl-Kunden ein Jahr lang gratis einkaufen können. Dazu ist die Lidl-App nötig – und etwas Glück.

Ob Benzin, die Kugel Eis in der Lieblingseisdiele oder das Speiseöl: Fast alles wird teurer, 2022 ist bislang ein echtes Horrorjahr für Verbraucher. Selbst Discounter wie Aldi oder Lidl können die massiven Preissteigerungen in der Lieferkette nicht mehr intern abfedern und bitten nach Jahren der Niedrigpreise nun die Kunden zur Kasse. Zumindest Lidl hat jetzt einen kreativen Weg gefunden, um einige Glückliche ordentlich zu entlasten.

Lidl sucht „Sparkönig“ und verschenkt Jahreseinkauf

Lidl sucht den Sparkönig und verschenkt einen Jahreseinkauf (Bildquelle: Lidl)

Denn der Aldi-Konkurrent sucht aktuell den „Sparkönig“ in jedem Bundesland. Beim Gewinnspiel, das vom 19.04.2022 bis 15.05.2022 stattfindet, können Lidl-Kunden „einen von insgesamt 16 Einkaufsgutscheinen im Wert eines Jahreseinkaufs von jeweils 6.600,00 €“ gewinnen, so Lidl. Runtergerechnet auf den Monat sind das 550 Euro.

Wer mitmachen möchte, muss die Lidl-Plus-App auf seinem Smartphone installieren, sich einen Nutzeraccount anlegen und eine Stammfiliale angeben. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt laut Lidl nach dem Prinzip „Coupons aktivieren, Einkaufen & Lidl Plus App scannen.“ Im genannten Zeitraum müssen Lidl-Kunden also die Artikel kaufen, deren Coupons in der Lidl-Plus-App hinterlegt sind. Wer dadurch am meisten in seinem Bundesland spart, wird Lidl neuer „Sparkönig“ – und bekommt den oben genannten Jahreseinkauf im Wert spendiert.

Aber aufgepasst: „ Bei gleicher Ersparnis entscheidet das Los“, schränkt Lidl ein. Neben eurer Spar-Begeisterung ist also auch ein Fünkchen Glück notwendig. Alle Teilnahmebedingungen gibt es auf der Aktionsseite von Lidl.

Lidl-Plus-App: Digitale Kassenbons, Prospekte, Rabatte und mehr

Die Lidl-Plus-App ist für Android-Smartphones und das iPhone erhältlich:

Neben dem Gewinnspiel beinhaltet die Lidl-Plus-App unter anderem auch digitale Kassenbons und Prospekte und ermöglicht bargeldloses Bezahlen. Auch Rabatte und Services von Drittanbietern sind mit von den Partie, die man über den Reiter „Partnervorteile“ erreicht.