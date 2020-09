Lidl-Kunden können sich freuen. Der Discounter startet nun auch offiziell seine neue App, mit der Kunden bei jedem Einkauf bares Geld sparen können. Zum Start gibt es einen besonderen Gutschein und man kann bei vielen Produkten zusätzlich sparen. GIGA hat die Details für euch.

Lidl Plus startet neue App

Die App „Lidl Plus“ gab es bisher nur in anderen Ländern oder in Deutschland in Berlin und Brandenburg. Das ändert sich heute. Am 11. September startet Lidl Plus offiziell bundesweit und es geht gleich mit einer Aktion los. Laut der Mail, die Lidl verschickt, erhalten Kunden, die für 30 Euro einkaufen, einen Rabatt von 5 Euro, der direkt über die App eingelöst werden kann. Dafür muss man sich aber in der App registrieren. Der Gutschein kann danach eingelöst werden.

Neben der einmaligen Aktion zum Start von Lidl Plus am 11. September, wird man zusätzlich sparen und gewinnen können. Mit der digitalen Kundenkarte werden spezielle Rabatte aktiviert, die über das normale Wochenangebot hinaus gehen. Das kennt man in der Form auch von Netto, Rossmann und anderen Händlern. Lidl zieht jetzt nach und macht seine Kunden damit glücklich. Die Rabatte werden vor dem Einkauf in der App aktiviert und an der Kasse automatisch eingelöst, wenn man den Code der App scannt. Lidl erklärt das im Detail auf einer Sonderseite zu Lidl Plus.

Weitere Vorteile von Lidl Plus

Lidl Plus wird in der neuen App zudem weitere Aktionen durchführen. So kann man beispielsweise nach dem Kauf Sofortgewinne als Belohnung bekommen. Zudem werden Rabattsammler belohnt, die mit der App viel Geld sparen. Praktisch ist zudem die Digitalisierung des Einkaufs. So hat man seinen Kassenbon immer dabei und kann so sehen, was man gekauft hat. Das kann Lidl dann natürlich auch. Alles, was man von dem Discounter als Rabatt oder Aktion bekommt, zahlt man mit persönlichen Daten und der Überwachung des Einkaufs. Man sollte sich also genau überlegen, ob man da mitmacht.