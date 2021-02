Passend zum ersten Frühlingswetter hat Lidl einen Elektrogrill zum echten Hammerpreis im Angebot, der dazu noch 3 Funktionen in einem erfüllt. Der Kontaktgrill SKGE 2000 C3 von Silvercrest wird von der Stiftung Warentest mit „gut“ bewertet und ist für 37,99 Euro zu haben. GIGA hat die Details

Ab Montag: Lidl bietet 3-in-1-Grill zum Hammerpreis von 37,99 Euro

Der Kontaktgrill „SKGE 2000 C3“ von Lidls Eigenmarke Silvercrest ist am Montag, 22. Februar, im Angebot bei Lidl erhältlich. Dabei ruft der Discounter einen Preis aus, der kaum Wünsche offen lässt: Für 37,99 Euro ist der 3-in-1-Grill laut Prospekt zu haben. Der Preis gilt allerdings wohl nur vor Ort, online ist er etwas teurer mit 44,99 Euro. Dazu kommen noch Versandkosten von 4,95 Euro. Es lohnt sich hier also im Laden schnell zu sein.

Der Elektrogrill mit 2000W von Silvercrest überzeugt neben dem Preis vor allem durch die variantenreiche Anwendung: Als Kontaktgrill können Steaks und Burger ohne Wenden zubereitet werden, was auch ohne jahrelange Grillerfahrung für ein gleichmäßiges Gar-Ergebnis sorgt. Durch eine in 5 Stufen höhenverstellbare obere Grillplatte lassen sich die Kontaktflächen passend zum Grillgut einstellen. Der Kontaktgrill findet mit 37 cm Breite x 16 cm Höhe x 36 cm Tiefe (geschlossen) in den meisten Küchen platz.

Der Kontaktgrill von Lidl: Preis-Leistungs-Sieger der Stiftung Warentest

Wenn man mehr Hungrige versorgen muss, lässt sich der Kontaktgrill vollständig aufklappen und so als normaler Elektrogrill verwenden. Die Stiftung Warentest bemängelt in diesem Fall eine etwas zu geringe Hitze, sodass manche Fleischstücke länger brauchen. Insgesamt vergeben die Tester aber eine solide Bewertung von 2,1 und küren ihn zum Preis-Leistungs-Sieger. Besonders gut geeignet soll der Kontaktgrill von Silvercrest für die Zubereitung von Fischfiltes sein.

Laut Herstellerangaben ist der Tischgrill außerdem leicht zu reinigen, die mitgelieferte Auffangschale für Fett kann ebenso in die Spülmaschine wie die Grillplatten mit Antihaftbeschichtung. Das macht die Reinigung deutlich einfacher.

Wer einen günstigen und vielfältig einsetzbaren Tischgrill sucht, kann mit dem Kontaktgrill von Lidl kaum etwas falsch machen. Alle notwendigen Funktionen bekommt man hier aktuell zum geringen Preis.