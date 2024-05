Liebe in Assassin’s Creed Shadows? Das sagt Ubisoft zu Beziehungen im Spiel

Schon in Assassin’s Creed Odyssey und Valhalla konnten sich die Spieler auf allerlei Liebschaften und sogar handfeste Beziehungen einlassen. Führt Ubisoft diese Tradition im nächsten Teil fort? Ein Blogeintrag klärt auf.

Assassin’s Creed Shadows: Beziehungen sind zurück

Mitte November 2024 erscheint Assassin’s Creed Shadows für den PC, die Xbox Series und PS5 – Last-Gen-Spieler gehen erstmals leer aus. Ubisoft hat bereits vorab einige Details zum nächsten Spiel enthüllt. Dank eines Blogeintrags wissen nur nun etwa auch, wie es um Beziehungen im nächsten Assassin’s Creed steht (Quelle: Ubisoft):

Die unterschiedlichen Persönlichkeiten von Naoe und Yasuke führen auch dazu, dass sie unterschiedliche Beziehungen und Verhältnisse zu anderen Charakteren haben. Sie empfinden nicht immer das Gleiche für andere Menschen, und die Menschen empfinden nicht immer das Gleiche für sie. Auch in romantischer Hinsicht werden sie sich zu unterschiedlichen Menschen hingezogen fühlen und diese anziehen. Dank der beiden werden die Spieler eine Vielzahl von Beziehungen erleben können.

Mit anderen Worten: Welche Charaktere ihr im Spiel bezirzen könnt, hängt vor allem davon ab, ob ihr gerade mit Naoe oder Yasuke unterwegs seid – schließlich haben auch die NPCs unterschiedliche Vorlieben, was die Partnerwahl angeht.

Die wichtigsten Infos zum neuen Assassin’s Creed haben wir für euch in aller Kürze zusammengefasst:

Ubisoft hat noch Überraschungen auf Lager

Ein Assassin’s Creed in Japan mit Samurai und Shinobi, endlich wieder Kämpfe mit der verstecken Klinge und ein Versteck, das ihr selbst an eure Vorlieben anpassen könnt – Ubisoft hat bereits enthüllt, dass einige langjährige Träume der Spieler in Assassin’s Creed Shadows in Erfüllung gehen werden.

Doch allem Anschein nach hat der Publisher noch mehr Überraschungen geplant. Das legt zumindest ein aktueller Twitter-Post nahe:

Die drei Fragezeichen am unteren Ende des Blattes sowie der Text „Mehr demnächst“ offenbart, dass Ubisoft anscheinend noch weiteres Fan-Feedback in AC Shadows hat einfließen lassen. Was genau damit gemeint ist, bleibt zum aktuellen Zeitpunkt jedoch offen.

Fans hoffen auf ein verbessertes Parcour-System, keine Level-Voraussetzung bei der Hauptquest und auf ein Transmog-Feature direkt zum Start. Sobald es neue Hinweise gibt, geben wir euch Bescheid.