Was werden wir alles auf der PS5 spielen können, und vor allen Dingen, wann? Während das ‚Wann?‘ bei einigen Anwärtern noch in den Sternen steht – eherm, The Elder Scrolls 6 – verrät uns das offizielle PlayStation-Magazin aus Großbritannien eine ganze Liste an kommenden PS5-Spielen, und darunter verbergen sich einige Überraschungen.

Sony mag sein großes PlayStation-Event am 4. Juni im Zuge von #BlackLivesMatter verschoben haben; die hauseigene Zeitschrift PlayStation Magazin ist aber dennoch erschienen – und mit ihr jede Menge Informationen zu Assassin„ Creed Valhalla, The Last of Us 2 sowie zur Next-Gen-Konsole PS5. Besonders interessant für unsere wunden Augen mögen jedoch Scans einer Liste an kommenden PS5-Spielen sein, die ganze 38 Titel aufzählen – darunter The Sims 5, Battlefield 6, Dragon Age 4 und The Elder Scrolls 6.

A Rat„ Quest: The Way Back Home (2021)

Assassin„ Creed Valhalla (2020)

Battlefield 6 (2021)

Chorus (2021)

Cygni: All Guns Blazing (TBA)

Dauntless (TBA)

Dirt 5 (2020)

Dragon Age 4 (TBA)

Dying Light 2 (TBA)

FIFA 21 (2020)

Godfall (TBA)

Gods & Monsters (TBA)

Gothic Remake (TBA)

Madden 21 (2020)

Moonray (Sommer 2021)

MicroMan (TBA)

NHL 21 (2020)

Nth’O Infinity Reborn (Februar 2021)

Observer: System Redux (2020)

Outriders (2020)

Path of Exile 2 (2020)

PsyHotel (TBA)

Quantum Error (2020)

Rainbow Six Quarantine (TBA)

Rainbow Six Siege (TBA)

Redo! Enhanced Edition (2020)

Scarlet Nexus (TBA)

Sniper Elite 5 (TBA)

Soulborn (Ende 2021)

Starfield (TBA)

The Elder Scrolls 6 (TBA)

The Lord of the Rings: Gollum (2021)

The Sims 5 (TBA)

Ultimate Fishing Simulator 2 (2020)

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (TBA)

Warframe (TBA)

Watch Dogs Legion (TBA)

WRC 9 (2020)

Die gesamte Ausgabe könnt ihr online auf Issuu lesen.

Interessant an der Liste sind gerade Spiele wie The Sims 5 oder Dragon Age 4, die beide mehr oder weniger bestätigt worden, aber recht lange nichts mehr von sich hören ließen. Der CEO von EA Andrew Wilson hat außerdem schon in einem Earnings Call Anfang des Jahres angedeutet, dass die Zukunft der The-Sims-Serie womöglich Online-Elemente beinhalten wird. Ob damit The Sims 5 gemeint gewesen ist, blieb allerdings bis jetzt offen.

Erinnert ihr euch an den ersten Teaser zu Dragon Age 4?

Bei genauerem Hinschauen beherbergt die Liste nicht nur die Titel der Spiele, sondern grenzt auch den Release-Zeitraum ein: Die farbigen Punkte rechts von jedem Spiel zeigen an, wann ungefähr der Release geplant ist: Innerhalb der nächsten sechs Monaten (grün), in sechs bis zwölf Monaten (gelb) oder über einem Jahr (rot). Die üblichen Verdächtigen wie The Elder Scrolls 6, Starfield oder auch Dragon 4 sind mit einem roten Pünktchen versehen, aber Dying Light 2 oder auch Vampire: The Masquarade – Bloodlines 2 sollen voraussichtlich in sechs bis zwölf Monaten erscheinen.