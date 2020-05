Mithilfe der auf einer Webseite verfügbaren Daten veröffentlichte Publisher und Entwickler Kwalee verschiedene Ranglisten. Diese zeigen auf, aus welchen Ländern die besten Gamer kommen. Deutschland schneidet dabei leider nicht allzu gut ab.

Videospielkultur Facts

Gamer gibt es auf der ganzen Welt – die einen spielen allein aus Spaß, andere haben das sogar zu ihrem Beruf gemacht. Doch aus welchem Land stammen die erfolgreichsten Gamer? Anhand der auf speedrun.com verfügbaren Daten von insgesamt über 42.000 Errungenschaften in mehr als 16.000 Spielen, hat Kwalee eine Rangliste der Länder danach erstellt, wie viele Errungenschaften die Einwohner der einzelnen Länder erzielt haben. Damit die Bewertung fair bleibt, wurde das Ergebnis durch die Bevölkerungsgröße geteilt. Überraschender weise führt Finnland die Top 20-Liste an:

Finnland Kanada Schweden Neuseeland Australien USA Niederlande Schottland Irland Frankreich Deutschland England Österreich Dänemark Schweiz Lettland Japan Estland Norwegen Belgien

Bilderstrecke starten (22 Bilder) 20 Spiele, die 2020 schon 20 Jahre alt werden

In weiteren Rankings fehlt von Deutschland jede Spur

Als Publisher und Entwickler hält das Studio Kwalee regelmäßig danach Ausschau, welche Spiele gerade besonders gefragt sind und welche Länder an dem Erfolg beteiligt sind:

„Wir entwickeln Handyspiele, die auf der ganzen Welt heruntergeladen werden, daher sind wir immer auf der Suche nach neuen Einblicken in die Welt der Spieler. Es war interessant, zu sehen, wo man bei bestimmten Arten von Spielen „am geschicktesten“ ist und wie sich die Popularität bestimmter Titel überall unterscheidet“, so CEO David Darling.

Dementsprechend hat Kwalee weitere Listen veröffentlicht. Wir fassen sie für euch zusammen.

Wo leben die besten Spieler von weltberühmten Spielen?

Grand Theft Auto: Lettland

Super Mario: Irland

Call of Duty: Neuseeland

FIFA: Kroatien

Halo: Finnland

Tekken: England

Assassins Creed: Russland

Resident Evil: Frankreich

Animal Crossing: Japan

Tetris: Norwegen

Wo leben die besten Spieler von Rennspielen? (Gran Turismo, Forza, Carmageddon, Mario Kart)

Schottland Estland Ungarn England Finnland

Wo leben die besten Spieler von Sportspielen? (FIFA, NBA2K, Tony Hawk’s Pro Skater, SSX, Wii Sports)

Norwegen Wales Finnland England Kanada

Wo leben die besten Spieler von Kampfspielen? (Tekken, Street Fighter, Dead or Alive, Super Smash Bros., Mortal Kombat)

Japan Irland Kanada Schweden Wales

Auch wenn solche Listen interessant sind, sagt es am Ende nicht viel über die Spieler aus. Das Wichtige ist doch, dass wir Spaß haben beim Spielen, oder was denkt ihr?

Was sagt ihr denn zu den Listen? Habt ihr damit gerechnet, dass Deutschland so weit hinten ist? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.