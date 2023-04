Amazon Prime Video wird die erfolgreiche Comedy-Show LOL: Last One Laughing im Jahr 2024 mit einer fünften Staffel fortsetzen. Die vierte Staffel mit Gastgeber Michael Bully Herbig hatte in Deutschland neue Rekorde aufgestellt. Wer bei der nächsten mit dabei ist, bleibt noch ein Geheimnis.

Fünfte Staffel von LOL: Last One Laughing

Amazon Prime Video hat für Ostern 2024 eine fünfte Staffel von LOL: Last One Laughing geplant. Die Ankündigung wurde von Gastgeber Michael Bully Herbig begleitet, der sich über die Fortsetzung der Show freut und Fans jetzt schon dazu aufgefordert hat, gemeinsam mit ihm zu feiern.

Die Show hat sich als äußerst beliebt erwiesen, insbesondere die vierte Staffel kam bei Zuschauern bestens an. Sie gilt in Deutschland und Österreich als meistgesehener deutscher Titel aller Zeiten bei Prime Video. Es traten deutsche Comedians und Schauspieler wie Cordula Stratmann, Moritz Bleibtreu, Michael Mittermeier, Elton, Jan van Weyde und Martina Hill auf. Joko Winterscheidt und Hazel Brugger waren ebenfalls neu dabei.

Wer bei der fünften Staffel mit dabei sein wird, soll noch ein Geheimnis bleiben (Quelle: DWDL.de). Am Konzept dürfte sich aber nichts ändern: Die Show besteht aus mehreren Runden, bei denen die Teilnehmer versuchen, ihre Mitspieler zum Lachen zu bringen, während sie selbst ernst bleiben müssen. Der letzte Teilnehmer, der es schafft, bis zum Ende ernst zu bleiben, gewinnt die Show.

Das bot die vierte Staffel:

LOL: Last One Laughing | Staffel 4 - Trailer

Das sind die Gewinner von LOL: Last One Laughing

Bei der vierten Staffel gewannen Michael Mittermeier und Kurt Krömer, die sich das für den guten Zweck gespendete Preisgeld von 50.000 Euro teilten. Anke Engelke konnte sich als Gewinnerin der dritten Staffel feiern lassen. Bei der zweiten setzte sich Max Gierman durch. Die Premierenstaffel von LOL: Last One Laughing gewann Torsten Sträter, der am Ende den Gewinn mit Tedros Teclebrhan teilte.

