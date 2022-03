Lost Ark hat mit seinem internationalen Release einen bahnbrechenden Volltreffer gelandet. Das populäre MMORPG von Amazon Game Studios hat jetzt nach nur einem Monat einen beeindrucken Meilenstein erreicht.

Lost Ark Facts

Das südkoreanische MMORPG Lost Ark hat bereits knapp einen Monat nach dem internationalen Release in Europa und Nordamerika einen beachtlichen Spielerrekord vorzuweisen: Nach einem furiosen Debüt konnte nun mit über 20 Millionen Spielern weltweit binnen kürzester Zeit ein spektakulärer Meilenstein erreicht werden.

Lost Ark: Internationaler Hit mit über 20 Millionen Spielern

Publisher Amazon Game Studios und Entwickler Smilegate RPG haben in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass Lost Ark knapp einen Monat nach dem Release in Nordamerika und Europa die Marke von 20 Millionen Spielern weltweit geknackt hat. Schon innerhalb der ersten drei Tage nach dem internationalen Release am 11. Februar 2022 habe das MMORPG satte 4,7 Millionen Spieler hinzugewonnen.

Während das MMORPG in Südkorea bereits 2019 veröffentlicht wurde, befinden sich derzeit mehr als 10 Millionen Nutzer in Europa, Nordamerika, Südamerika und Australien. Ganz nebenbei konnte sich Lost Ark mit 1,3 Millionen Spielern den zweiten Platz in den Steam-Charts der Spiele mit den meisten zeitgleich eingeloggten Nutzern sichern. Der internationale Release hat sich für das MMORPG also ohne Frage gelohnt.

Lost Ark: goldene Pionierpaket Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2022 14:44 Uhr

Amazons MMORPG: Trotz des Erfolgs nicht fehlerfrei

Obwohl die Spielerzahlen seit Februar in die Höhe schnellen, hat Lost Ark dennoch mit einigen Komplikationen zu kämpfen. So hat der Spieler-Ansturm in Europa zum Beispiel zu überfüllten Servern und langen Wartezeiten geführt. Weil der Transfer von Charakteren auf andere Server aktuell aber nicht möglich ist, lässt sich das Problem nicht ohne Weiteres beheben. (Quelle: spieletipps) Der Popularität des MMORPGs hat dies aber offensichtlich keinen Abbruch getan.

Schaut euch den Launch-Reveal-Trailer zu Lost Ark hier im Video an:

Lost Ark: Launch Reveal Trailer – The Game Awards

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).