Luxus-Smartwatch: Diese neue Uhr von Montblanc sprengt den Rahmen

Da kann selbst Apple nicht mithalten. Die neue Smartwatch Montblanc Summit 2 Plus besitzt einen stolzen Preis, kann dafür aber mit ausgefeilter Technik überzeugen. Ein Detail der Luxus-Smartwatch macht dann aber doch stutzig.

Smartwatch Montblanc Summit 2 Plus vorgestellt

Das Schweizer Unternehmen Montblanc ist wirklich nicht als Billigmarke bekannt – und das wird auch nach der neuen Smartwatch so bleiben, die nun offiziell angekündigt wurde. Die Montblanc Summit 2 Plus soll ab 1.170 Euro zu haben sein. Für diesen Preis gibt es eine Smartwatch, die wie eine mechanische Uhr wirkt. Im Vergleich zum Vorgänger ist sie auf 43,5 mm gewachsen. Android Wear kommt als Betriebssystem zum Einsatz.

Der Hersteller setzt auf vier unterschiedliche Varianten, die sich in Sachen Armband und Gehäusefarbe unterscheiden, nicht aber bei der verbauten Technik. Das Gehäuse selbst besteht aus Edelstahl, verfügt über eine große Krone an der Seite und zwei Knöpfe für weitere Funktionen. Bei den Farben haben Kunden die Wahl zwischen Silber, Schwarz, Gold und Kupfer. Je nach Farbe gibt es ein anderes Armband, sie können also nicht beliebig kombiniert werden. Bei der Variante in Silber gibt es zum Beispiel nur ein Armband aus schwarzem Kalbsleder.

Anders als bei den mechanischen Uhren von Montblanc, die auch heute noch im schweizerischen Le Locle hergestellt werden, wird die neue Montblanc Summit 2 Plus in China produziert. Bei der Fertigungsqualität der 1.170-Euro-Uhr sollen Kunden aber keine Abstriche machen müssen, heißt es.

Montblanc Summit 2 Plus mit Saphirglas

Bei der Montblanc Summit 2 Plus kommt ein rundes AMOLED-Display zum Einsatz, das auf einen Durchmesser von 1,28 Zoll kommt. Beim Summit 2 waren es noch 1,19 Zoll, wie ComputerBase berichtet. Über dem Display liegt ein starkes Saphirglas, bei dem Kratzer keine Chance haben sollen.

Die Leistung des verbauten Akkus liegt bei 440 mAh, was bei vollem Einsatz für einen ganzen Tag reichen soll. Montblanc setzt auf einen Snapdragon Wear 3100 aus dem Jahr 2018 mitsamt Co-Prozessor, der sich um kleinere Aufgaben kümmert. Ohne Smart-Funktionen soll die Uhr „mehrere Tage“ durchhalten, wobei eine genauere Angabe hier sicher wünschenswert gewesen wäre.

Zur Ausstattung gehört ein LTE-Modul sowie eine eSIM-Funktionalität. Die eSIM lässt sich ohne Drittanbieter aktivieren. Der Google Assistant lässt sich über ein eingebautes Mikrofon steuern. Bluetooth 4.2, GPS, NFC und WLAN b/g/n sind ebenfalls Teil des Pakets.

Montblanc Summit 2 Plus: Start im April

Der Schweizer Hersteller hat die Montblanc Summit 2 Plus bereits angekündigt, gibt sie aber erst im April 2020 in den Handel. Wann genau, wurde nicht verraten. Zur Verfügbarkeit heißt es, dass die Luxus-Smartwatch bei Montblanc selbst sowie über Travel Stores (in Flughäfen) zu haben sein wird. Eine Kooperation mit anderen Partnern ist derzeit nicht geplant.