Obwohl ein MacBook ein mobiler Computer ist, so wird er doch oftmals daheim als normaler Desktop-Rechner mit angeschlossenem Display verwendet. In einem konkreten Fall zwang Apple Nutzerinnen und Nutzern dann den Betrieb per Netzteil auf. Mit einer neuen App aber überlistet ihr fortan diese unsinnige Beschränkung.

Im sogenannten „Clamshell-Modus“ wir das MacBook im zugeklappten Zustand an einem externen Monitor betrieben. Eingaben erfolgen dann einfach per externer Tastatur und Maus beziehungsweise Trackpad. Das interne Display muss also nicht „mitlaufen“, wenn nicht unbedingt der Modus des erweiterten Desktops benötigt wird. Diese schont Ressourcen und damit Energie und macht ein solches System am Ende auch etwas flotter.

Am MacBook dank App möglich: Clamshell-Modus auch im Akku-Betrieb

Allerdings funktioniert dies nur, wenn auch ein Netzteil am MacBook angeschlossen ist. Im Akku-Betrieb ist der „Clamshell-Modus“ nicht vorgesehen – Apple will dies so. Eigentlich unverständlich, wenn man bedenkt, dass die MacBooks heutzutage immer länger ohne externe Stromzufuhr arbeiten und eine ständige Verbindung mit dem Netzteil so auch nicht unbedingt vom Kunden gewünscht ist.

Clapet – Zugriff über die Menüleiste. (Bildquelle: via ifund.de)

Abhilfe verschafft da die neue App mit dem Namen „Clapet“ (Quelle: ifun.de). Das nützliche Mac-Programm umgeht Apples Beschränkung und erlaubt den „Clamshell-Modus“ auch im Akku-Betrieb, etwas was Apple so nicht vorgesehen hat – clever. Hierfür muss die App dann ein wenig tiefer ins System einsteigen. Die exakte Konfiguration wird auf der GitHub-Seite der Entwickler entsprechend erläutert. Dort findet sich auch die kostenlose Download-Möglichkeit von „Clapet“. Aktuell liegt die Software bereits in Version 1.0.2 vor.

Vertrieb im Mac App Store ausgeschlossen

Aufgrund der Natur der App gibt es und wird es diese wohl auch in Zukunft nicht über den Mac App Store geben. Im Gegensatz zu iPhone und iPad erlaubt Apple aber glücklicherweise noch immer die Installation abseits der eigenen Vertriebswege. Dieses Stückchen Freiheit bietet im Apple-Universum allein nur noch der Mac und macOS.

Abseits der Umgehung der erwähnten Beschränkung beherrscht „Clapet“ noch weitere Funktionen und erlaubt erweiterte Eingriffe hinsichtlich des Ruhezustands. Wer hier mehr Möglichkeiten sucht, wird sicherlich fündig und sollte der App eine Chance geben.