MacBook Pro 2020: Release-Termin fürs Apple-Notebook verraten – doch eine Frage bleibt

Letzten Monat bescherte uns Apple ein aktualisiertes MacBook Air, doch eine Modellreihe wartet noch immer auf eine Frischzellenkur. Jetzt gibt’s einen Release-Termin, allerdings werden nicht alle Fragen beantwortet.

Der YouTuber und Apple-Informant Jon Prosser will vom baldigen Start eines neuen MacBook Pro erfahren haben. Er sagt für den Mai 2020 eine aktualisierte Variante des MacBook Pro mit 13-Zoll-Bildschirm voraus. Prosser konkretisiert damit einen möglichen Release-Zeitpunkt, den zuvor der anerkannte und bestens informierte Apple-Experte Ming-Chi Kuo grob mit dem 2. Quartal des Jahres umschrieb.

If everything goes well...



New 13” MacBook Pro (codename J223) coming next month. pic.twitter.com/2LGXy6w9Ya